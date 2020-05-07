7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

KİLİS

Kilis'te bir sokak karantinaya alındı

Gaziantep'te fabrikada çalışan işçilerde korona virüs çıkmasından sonra Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak'ta yaşayanların akraba olması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından 22 Mayıs tarihine kadar karantina uygulanmasına karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakları kapatarak, kimsenin Namık Ünler Paşa Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak'a giriş ve çıkış yapmasına izin vermiyor. Namık Ünler Paşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak'ın karantinaya alındığını ifade ederek, "Bu sokağımızda daha önce bir şey yoktu, 2 gün önce sokakta oturan kişilerden bazıları Gaziantep'e fabrikaya gidip geliyorlardı. Şuanda iki aile karantina altında, devletimiz bütün tedbirleri almış durumdadır. Bu sokakta herkes akraba olduğu için birbirlerine gidip geldikleri için sokakta yaşayanları karantinaya alındı. Sokakta 75-80 kişi yaşıyor" dedi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te bir ev karantinaya alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir ev karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir camide imamlık yapan kişi, yapılan kontrollerinde ateşi yüksek çıkınca tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan imam, Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İmamın eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı cami lojmanı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındı.

TRABZON

Trabzon'un Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerindeki belli noktalarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Maçka ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Çarşıbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Mayıs tarihli kararıyla Yavuz Caddesi No:14'te Doğa Apartmanı'ndaki karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6 Mayıs tarihli kararıyla da Sarıtaş Mahallesi'nde uygulanan karantinanın (Salihoğlu ve Şehitlik mevkileri hariç) kaldırıldığı kaydedildi.

Maçka ilçesinde de bazı apartmanların karantinaya alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maçka İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5-6 Mayıs tarihli kararları doğrultusunda, Atasu Mahallesi Fatih Küme Evleri No:1, No:3/2, No:161/1'de bulunan apartmanlar ile Yüzüncüyıl Mahallesi Karamustafa Küme Evleri No:13 ve No:41/4'te bulunan apartmanlar karantina altına alınmıştır."

BALIKESİR

Dursunbey'de 17 bina karantinaya alınıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında salgının göründüğü 17 binanın İlçe hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Dursunbey'de son günlerde artan korona virüs vakaları sonrası İlçe hıfzıssıhha kurulu tedbirleri arttırdı. Öğlen saatlerinde trafiğe kapatılan İlçenin merkez cadde ve sokaklarının ardından virüs salgınının göründüğü binalarda da karantina uygulaması kararı alındı. Buna göre merkez Üçeylül, Ferah, Çakmak ve Bozyokuş mahallelerinde bulunan toplam 17 bina kurul kararınca 14 gün süreyle karantinaya alınacağı öğrenildi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Gediz merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bin kişinin yaşadığı Eskigediz beldesi, 'Covid-19' vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Beldeye giriş çıkışlar kapatıldı. Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, korono virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasının engellemek için böyle bir karar alındığını söyledi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Eskigediz beldesinde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, Eskigediz Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, Eskigediz beldesinde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.

Diğer yandan Hisarcık ve Emet'e gitmek isteyen vatandaşların Güzüngülü Kavşağı'nı kullanmaları istenildi. Ayrıca Eceköy ve çevresindeki yolların Eskigediz'e ulaşımda kullanılmaması için tedbirler alınacağı öğrenildi.

ORDU

Ordu'nun İkizce ilçesinde küme evleri şeklindeki yerleşim ünitesi karantina altına alındı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İkizce ilçesi Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri'nde çeşitli sebeplerleyapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Ayrıca muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Küme Evleri yerleşim ünitesinin 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

ISPARTA

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesindeki karantina uzatıldı.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, yaptığı yazılı açıklamada, karantinadaki vatandaşların kurallara kusursuz şekilde uyduğunu belirtti.

Karantina sürecinde hastanelerde tedavi gören vatandaşların iyileşerek evlerine döndüğünü aktaran Yılmazer, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan bir vatandaşımızın vefat haberini derin bir teessürle öğrendik. Çarıksaraylar beldemizde son vakanın görüldüğü tarihten 14 gün olarak uygulanmak üzere karantina süresinin 13 Mayıs çarşamba sabah saat 07.00'a kadar uzatılmasına, bu tarihten sonra vatandaşlarımızın sosyal mesafeye riayet ederek ve maske kullanarak hayatlarına devamı için ek önlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir".

Beldede, 24 Nisan'da 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.