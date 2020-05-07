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Koronavirüs önlemleri ne zaman gevşeyecek?

Koronavirüs önlemleri ne zaman gevşeyecek?
 07 Mayıs 2020 14:14
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Koronavirüs önlemleri ne zaman gevşeyecek?

Haber365 aracılığı ile Koronavirüs hakkında tüm gelişmeleri en kısa sürede takip edebilirsiniz. Çin'in Wuhan kentinde bulunan kültürlerinin de bir parçası olan hayvan satış alanlarından çıkan Korona Virüs sınırlarını aştı ve tüm dünyayı tehdit eder bir hal aldı. Bu sorunların çözülmesi için her ülke kendi düşüncesi ve bilim kurullarının almış olduğu kararlar doğrultusunda önlemlerini şekillendirdi. Bu şekillendirmelerin sonrasında ülkemizde de geçici olarak sokağa çıkma kısıtlamaları ve sokağa sadece maske ile çıkma gibi adımlar atıldı. Bunun sonrasında kişilerin evlerinden mümkün olduğunca ayrılmamaları da dile getirildi. Peki bu önlemler ne zaman gevşeyecek?

AVMler Açılıyor Mu?

Eğlence Videoları sitelerinde yer alan unsurlara bakıldığı zaman kısa bir süre içerisinde alışveriş merkezlerinin açılacağı dile getirilmiştir. Tabi ki salgın öncesindeki zaman gibi bir ortamın oluşması beklenmemelidir. Hatta bunun tam tersine tedbirlerin bu alanlarda daha da sıkılaştırılacağı ve ilerleyen aşamalarda kişilerin hijyen seviyelerinin en yüksek dereceye çıkması için büyük çaba sarf edilecektir. Alışveriş merkezlerine bu süreçte sadece belirli sayıda kişi alınacaktır. Sinemalar ve yemek alanları açık olmayacaktır. Kişilerin sadece ana ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve daha sonrasında bu alandan ayrılacakları bir sistemin oluşturulması ana hedef olarak belirlenmiştir. Sunulan hizmetlerde ve alınan önlemlerde bir aksama olmaması için denetimlere de sıklık kazandırılacaktır.

Salgın Ne Zaman Sonlanacak?

Salgının Ramazan Bayramı sonrasında zayıflayacağı ve ortadan kalkacağı tahmin edilmektedir. https://www.haber365.com.tr/ linki üzerinden kısa bir süre içerisinde salgın ile alakalı gelişmelerin tümüne aşina olma imkanını yakalayabilirsiniz. Özellikle sosyal mesafe kavramının yaz aylarında daha da zor bir hale geldiği ve kişileri evde tutmanın daha güç biri hal aldığının da ayrıca dikkate alınması gerekir. Siz de bu alanda tedbirleri sıkı tutarak salgın sürecinin etkisinin ülkemizde çok daha kısa bir sürede limiti altına alınmasını mümkün kılabilirsiniz. Haber365 aracılığı ile ülkemizde ve dünyada salgın ile alakalı ne tür gelişmelerin olduğunu incelemek sizin için daha kolay bir hal alacaktır. En doğru haberlere bu sistem üzerinden erişmek çok kolay!
Memurlar.Net
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