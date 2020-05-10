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Vakıflardaki akademisyenler kanundan doğan ücret artışlarını bekliyor!

7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yapılan düzenleme çerçevesinde vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları ücretlerindeki artışların yapılmasını bekliyor!
 10 Mayıs 2020 11:16
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Vakıflardaki akademisyenler kanundan doğan ücret artışlarını bekliyor!

Bilindiği üzere, Anayasamızın 130 uncu maddesinde; "Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir. .....Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir." düzenlemeleri yer almaktadır.

Bu düzenleme çerçevesinde bugün itibarıyla bakıldığında, vakıf üniversitelerinin sayısının 80'e ulaştığını görüyoruz. Son yıllarda vakıf üniversitelerinde sayısal anlamda ciddi bir artış görülmekle birlikte, özellikle "bazı yükseköğretim kurumlarında" devlet üniversitelerine nazaran çok çok alt düzeyde ücrete öğretim elemanı istihdam edildiği herkesin malumuydu.

Örneğin, devlet üniversitesinde bir öğretim görevlisi diğer mali ve sosyal hakları hariç olmak üzere 6 bin TL ücret alırken, vakıflardaki emsalleri 3 bin TL maaşla ilave bir destek olmaksızın neredeyse asgari ücrete eğitim öğretim hizmeti sunmaktadır.

Arada müthiş bir uçurum olması, vakıf yükseköğretim kurumlarında ister istemez beklenen kaliteye de engel vurmaktadır. Birçok akademisyen, geçici bir süre hizmet ederek, bulduğu ilk fırsatta devlet üniversitesine geçiş yapmaktadır.

Akademisyenler arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek amacıyla, geçtiğimiz ay Yükseköğretim Kurulu tarafından TBMM'ye sunulan yasal düzenleme kabul edilerek; 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vakıf üniversitelerindeki maaş suiistimallerinin önüne geçilmesi amacıyla; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 8 inci maddesine; "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır." düzenlemesi eklenmiştir.

Bu itibarla, yasal düzenleme gereğince vakıfta çalışan bir araştırma görevlisinin devlet üniversitesinde görev yapan araştırma görevlisinden az maaş alması yasal olarak mümkün değildir. Ayrıca, ilgili düzenleme kanunun yayım tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ancak, tarafımıza gelen bildirimlerde vakıf üniversitelerince bu konu hakkında henüz bir çalışma yapılmadığı ve maaşlarda herhangi bir iyileşme de yapılmadığı bildirilmektedir.

Dolayısıyla, kanun hükmünün süratle gereğinin yerine getirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vakıf üniversitelerine konu hakkında bilgilendirme yaparak akademisyenlerin özlük haklarının devletteki emsallerine göre belirlenmesi talimatı verilmelidir!
Memurlar.Net - Özel

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