Koronavirüs haberleri

Korona haberleri ile ilgili tüm güncel haberleri ve son dakika haberlerini https://www.haber365.com.tr/ linkinden takip edebilirsiniz. Coronavirüsün dünya ve ülke gündeminden düşmediği şu günlerde memurlar konusunda birçok yeni yasa ve gelişmeler olmaktadır

Konfederasyonların 1 Mayıs Bildirisi

Gündem Haberleri içinde en güncel haber olarak, Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı sebebiyle düzenlenen uluslararası online konferansının ardında 1 Mayıs Bildirimi yayımlandı. Bildiride, 1 Mayıs gününün covid-19 sebebiyle meydanlara çıkılamadığı ve dayanışma ruhuyla emekçilerin alanlarda değil, sosyal medya ağlarından, bayramlaşıldığının üzerinde duruldu.

Yapılan bildirimin devamında, meydanlarda kutlama yapılamadığı gibi, yaşanılan kayıplarının üzüntüsü ve salgını yenme amacıyla son güce kadar savaşılacağına dair umut dolu sözler söylendi.

Uluslararası Konferansla birlikte 1 Mayıs'ın dünyada yaşanan coronavirüs salgını sebebiyle, alanların boş kaldığı konusuna değinildi. Konferans açılışında Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Yousif Ali Abdelkarim de söz aldı.

Diğer yandan Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de 1 Mayıs nedeniyle, bir mesaj yayınlayarak, çalışanların bayramını kutladı. Mesajda; tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz mesajı verildikten sonra, devlet birliği ve bütünlüğü için, kardeşlik, huzur, mutluluk üçgeninde menfaat ve hakların korunması için verilen mücadeleden bahsedildi.

2020 Yılında Sağlık Personeli ve Sürekli İşçi Alımı Yapılıyor

Özellikle coronavirüs salgınının ülke gündemimizi meşgul ettiği şu günlerde Güncel haberleri içinde en çok takip edilen haberler arasında sağlık personeli ve sürekli işçi alımı haberleri gelmektedir.

Yapılan açıklamalara göre kadro-branş dağılımı ile üniversite hastanelerine alınacak sağlık personeli sayısının 14bin 500 kişi olacağı söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan ve son dakika haberi olanak sunulan haberde; üniversite hastanelerinin ihtiyacı olan sağlık personeli alımının yapılacağının duyurulmasıyla birlikte, ilgili bölümlerden birçok mezun kişi, konunun detaylarını da öğrenmek için çeşitli araştırmalara giriştiler.

Kadro ve branş dağılımına göre 14bin 500 kişinin alınacağı liste, YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından sosyal medya hesabından duyurulmuş ve yapılacak istihdam için, alımlarla ilgili olarak birçok kişi, alımların hangi tarihte yapılacağı konusunda sorular da gelmeye başlamıştı.

Üniversite hastanelerinin ihtiyacı olan personel istihdamı ve sürekli işçi alım başvuruları için YÖK Başkanı Yekta Saraç bir açıklama yaptı. Başkan Saraç'ın yaptığı açıklamalara göre; üniversite hastanelerine Cumhurbaşkanlığı tarafından 8635 sözleşmeli personel kadrosu yanında 5865 adet çeşitli unvanlara sahip sürekli işçi kadrosu açıldığı ve toplamda 14 bin 500 kişilik personel kadrosunun, hastanelere katılacağını söyledi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yaptığı açıklamalara göre; 5814 hemşire, 1130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanları bulunan, toplamda 8635 kişilik sözleşmeli personel alınacağı ve aynı zamanda 5865 kişilik sürekli işçi kadrosunun ayarlandığı söyledi.

Başvuruların ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmayan Başkan Yektan Saraç, kısa süre içinde başvuru tarihlerinin kamuoyuna duyurulacağını da sözlerine ekledi.

Haber365 ekibi; ekonomi, spor, magazin, teknoloji, son dakika, dünya gündemi ve ülke gündemi konusunda kaliteli ve profesyonel habercilik ilkesini sürdürmektedir.

Advertorial