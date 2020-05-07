Soğuk sıkım Zeytinyağı nedir?

Soğuk sıkım zeytinyağı, günümüzde polifenol değerleri açısından en kaliteli zeytinyağıdır. Bu yöntemle birlikte zeytin hamuru sabit olarak maksimum 26 derecede tutularak zeytinyağı elde edilir. Bu da zengin besin içeriğinin kaybolmamasını, direkt olarak dalından koparıldığı zenginliğe eşdeğer olmasını sağlamaktadır. 26 derecenin üstündeki sıcaklıklarda "soğuk sıkım" ibaresi kullanılamaz.

Zeytinyağının faydası saymakla tükenmeyecek kadar fazladır. Fakat bu faydalar her zeytinyağı için aynı değildir. Çünkü zeytinyağları arasında kalite farkı bulunmaktadır. Kalitesine göre besin içeriği, besin içeriğine göre de fayda sağlayan zeytinyağı çeşitleri arasında en kaliteli ve faydalı zeytinyağı erken hasat soğuk sıkım zeytinyağıdır.

Soğuk Sıkım Yöntemi Nedir?

Soğuk sıkım zeytinyağının üretilmesi için ilk olarak zeytinler yıkanma sürecinden geçer. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte kırılma süreci başalar. Kırılan zeytinler hamur haline getirilir. Tam da bu süreçte bir sıcaklık uygulaması yapılmaktadır. Burada eğer sıcaklık maksimum 26 dereceye kadar sabit tutulursa, soğuk sıkım zeytinyağı elde edilmiş olur.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı ile Diğer Zeytinyağları Arasındaki Fark Nedir?

Soğuk sıkım zeytinyağı ile soğuk sıkım olmayan, daha yüksek sıcaklıklarda hamuru hazırlanan zeytinyağı arasındaki en önemli fark kalitedir. Kalite anlamında soğuk sıkım zeytinyağı, standart zeytinyağı ile kıyaslandığında bu yarıştan önde çıkacaktır. Çünkü sıcaklık, zeytinin içerisinde bol miktarda bulunan polifenol, antioksidan ve diğer tüm yararlı bileşenleri azaltmaktadır. Bu yüzden soğuk sıkım zeytinyağı; her zaman besin içeriği bakımından daha zengindir ve doğru orantıda sağladığı fayda da fazladır.

Soğuk sıkım zeytinyağı ile diğer zeytinyağları arasındaki farkı daha net anlayabilmeniz açısından; 2 farklı zeytinyağı çeşidini örnek olarak verip, bunlar hakkında bilgi aktarımında bulunacağız:

1- Naturel Sızma Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı

2- Naturel Birinci Zeytinyağı

Naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, adından da anlaşılacağı üzere soğuk sıkım yöntemiyle imal edilmektedir. Naturel birinci zeytinyağı ise soğuk sıkımın şartı olan 26 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda hamur sıcaklığına sahiptir. Bu sebep dolayısıyla içerdiği yararlı besin maddeleri daha düşüktür.

Naturel Sızma Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı Nedir?

Naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, günümüzde tüm zeytinyağı çeşitleri arasında dizyem aralığı en düşük olan ve bunun yanı sıra çok daha faydalı olan zeytinyağı türüdür. Zeytinlerin erken hasat yöntemiyle, dalından yeşilken toplanması ve maksimum 4 saatlik süre içerisinde üretim bandına getirilmesiyle üretilir.

Naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretiminde en sık tercih edilen yöntem kontinü yöntemidir. Bu yöntem, zeytinin hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan direkt olarak fiziksel işlemlerle yağının çıkarılmasını sağlar. Zeytinler bu yöntemde ilk olarak temizlenir, sonrasında kırılır, Malaksasyon ve yağın ayrıştırılması süreçlerinden geçerek yağlarını bırakır. Ardından yine kimyasal işlem uygulanmadan direkt olarak tanklar içerisinde depolanır.

Naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ürününün dizyem aralığı 0,4 ila 0,6'dır. Zeytinyağının rengi, zeytinin toplanıldığı bölge bazında değişiklik göstermektedir. Günümüzde en kaliteli zeytinin hasat edildiği ve en güzel rengin yakalandığı bölge Burhaniye'dir.

Naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı doğrudan tüketime uygundur. Yemeklerde, salatalarda, akla gelebilecek her alanda rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle sabah vakitlerinde aç karnına doğrudan tüketilmesi, sağlığa sayısız fayda sağlamaktadır.

Naturel Birinci Zeytinyağı Nedir?

Soğuk sıkım zeytinyağı ile soğuk sıkım yöntemi kullanmayarak üretilen yağın farkını anlamanız açısından verdiğimiz naturel birinci zeytinyağı örneğiyle, bu yağın nasıl üretildiğini de açıklama gereksinimi doğmuştur. Naturel birinci zeytinyağı ile naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı arasında birçok fark vardır. Temel fark hamurun sıcaklığıdır. Sonrasında ise dizyem aralığı, kullanım alanı ve tat gelmektedir.

Naturel birinci zeytinyağı daha çok kızartmalar ve yemeklerde tercih edilmektedir. Dizyem aralığının yüksek olması sebebiyle doğrudan tüketime uygun değildir. Doğrudan tüketildiği takdirde, ağızda ve boğazda bıraktığı acımtırak hissiyat, erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ile kıyaslandığında daha az olacaktır. Tat olarak daha yoğun olan naturel birinci zeytinyağı, yemeklerde kullanımda da yemeğin tadına direkt olarak etki eden yağ çeşididir. Üretim yöntemi yine aynıdır. Ana fark, hamur sıcaklığının 26 derecede tutulmaması ve daha yüksek seviyelere çıkarılmasıdır.

Zeytinyağı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Bu noktalardan ilki tabi ki kaliteli zeytinyağı almaktadır. Bir zeytinyağının kaliteli olması için de saf, organik ve doğal olması gerekir. Ne yetiştirme aşamasında, ne de üretim aşamasında hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmamalıdır. Tabi böyle bir zeytinyağı üretmek için süreç oldukça zor ilerleyecektir. Bu da doğal olarak maliyete yansıyacaktır. Bu sebepten dolayı düşük fiyatlara satılan zeytinyağlarını sırf ucuz diye almamalısınız.

Zeytinyağı alırken, aldığınız ürünün Bakanlık onayının bulunup bulunmadığına bakmalısınız. Günümüzde bakanlık onayı bulunmayan hiçbir zeytinyağı alınmamalıdır. Çünkü bu "merdiven altı üretim" olarak değerlendirilen yollarda üretilmektedir ve sağlığa zararlı ya da faydalı olduğu araştırılmamıştır.

Yapabiliyorsanız zeytinyağını koklamayı hatta tatmayı deneyin. Doğal ve organik zeytinyağı koklandığında taze sulanmış çim, yosun ve yoğun bir şekilde zeytin kokusu verecektir. Fakat zeytinyağı doğal değilse; boya tarzı kimyasal kokuları gelecektir. Eğer kokuda bir sıkıntı yoksa tatma aşamasına geçin. Bir çay kaşığı zeytinyağı, doğallığı ortaya çıkarmak adına yeterli olacaktır. Doğal zeytinyağı dilde ve genizde yakarlık hissi uyandıracaktır. Bu da içerisindeki antioksidan ve polifenolden kaynaklanmaktadır. Eğer böyle bir hissiyat oluşmamışsa zeytinyağının kesinlikle doğal olmadığını söyleyebiliriz.

Kaliteli Naturel Sızma Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı Nereden Alınır?

Günümüzde birçok üretici kaliteli naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yapmaktadır. Tabi burada asıl konu, bu üreticilere nasıl ulaşılacağıdır. Bu noktada Öz Köyüm isimli, Burhaniye / Pelitköy'de hizmet veren firma; gerek e-ticaret gerekse normal satışta ciddi başarılara ulaşmıştır. Bu sebepten dolayı kaliteli naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı alırken tercih edilmelidir.

Firmayla bu konuyla ilgili iletişime geçip aldığımız bilgiler neticesinde; kendilerine "Neden Öz Köyüm?" Diye bir soru yönelttik. Kendilerini tanımlarken şu ifadeleri kullandılar:

"Üretime 1957 yılında, Burhaniye / Pelitköy'de başladık. Üretime başladığımız gün de, bugün de sadece kalite odaklı üretim yapmayı amaçladık ve bu amacımıza ulaştık. Zeytinlerimizi ne yetiştirme aşamasında, ne de yağının çıkarılması aşamasında kimyasal işlemlere tabi tutmadık ve aradan geçen 63 yıllık yılda onbinlerce sofraya Öz Köyüm lezzetini oluşturduk.

Naturel sızma erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı ürünümüz, 2 kez uluslararası alanda ödül sahibi oldu. Bu ödüllerden birincisi 2018 yılında düzenlenen 11. Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında elde edilirken, diğeri de yine aynı yıl içerisinde Belçika'da düzenlenen Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü Zeytinyağı Kategorisinde elde edildi. Firma olarak zeytinyağlarımızın kalitesini gösteren en büyük 2 garantimiz bu yarışmalardır.

Burhaniye / Pelitköy'de yer alan zeytinliklerimizin de, fabrikamızın da tamamen bize ait olması; bu noktada zeytinin her aşamasını kontrol etmemizi sağlıyor ve doğal olarak bu da beraberinde kalite getiriyor. Bu ve bunun gibi birçok sebeplerden dolayı firma olarak Öz Köyüm tercihinde bulunulması, tüketici yararına olacaktır."

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