Karantina altındaki köy drone ile kontrol ediliyor
|07 Mayıs 2020 14:23
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü korona virüs ile mücadele kapsamında karantina altına alınmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından köy drone ile de takip ediliyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından köy 2 Mayıs Cumartesi günü karantina altına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından köy giriş ve çıkışlarının kapatılmasının yanı sıra köyde güvenlik önlemleri üst sınırda tutulurken Acıgöl Kaymakamlığı tarafından Karapınar Belediyesi'ne ait drone ile köyü havadan da denetleyerek vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ediyor.
Acıgöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kurugöl köyümüz Karapınar Belediyesi tarafından karantina gözlem sürecinde kullanılmak üzere temin edilen drone ile bugünden itibaren havadan da kontrol edilerek vatandaşlarımızın karantina kurallarına olan uyumu daha yakından takip edilecektir. Desteklerinden ötürü Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş'e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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