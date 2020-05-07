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Tuz Gölü Havzası'nda 71 endemik bitki türü tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Tuz Gölü Havzası'nda bugüne kadar yaptığımız bilimsel araştırmalar neticesinde dünyada eşi olmayan 71 farklı endemik bitki türü tespit ettik
 07 Mayıs 2020 14:45
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Tuz Gölü Havzası'nda 71 endemik bitki türü tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü Havzası'nda dünyada eşi olmayan 71 endemik bitki türü tespit ettiklerini, geçen yıldan bugüne 20 bin 381 yavru flamingonun Tuz Gölü'nde hayata gözlerini açtığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından Tuz Gölü Havzası'ndaki kuş ve bitki türlerine yönelik bugüne kadar yaptıkları bilimsel araştırmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Tuz Gölü Havzası'nın Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olduğunu ve sadece Türkiye'de değil dünyada da ender bulunan doğal değerleri barındırdığını belirten Kurum, "Tuz Gölü Havzası'nda bugüne kadar yaptığımız bilimsel araştırmalar neticesinde dünyada eşi olmayan 71 farklı endemik bitki türü tespit ettik. Bu endemik bitkiler, tuza ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde dünyamız için çok kıymetli bir kaynak. Ayrıca Tuz Gölü Havzası'ndaki 226 bitki türünün 8'i yeni keşfedilen bitki türleri arasında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizin en büyük flamingo kolonisi bu tabiat harikasında"

Tuz Gölü'ne ait görselleri de paylaşan Kurum, dünyanın en tuzlu göllerinden biri olan ve Türkiye'nin tuz üretimini büyük ölçüde ihtiva eden gölün zengin bitki örtüsünün yanı sıra 17 takım, 34 familyaya ait toplam 101 kuş türüne ev sahipliği yaptığını da belirtti.

Türkiye'nin de taraf olduğu birçok uluslararası anlaşma çerçevesinde korunması gereken türler arasında yer alan Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisinin bu tabiat harikasında yaşadığına dikkati çeken Kurum, "Geçtiğimiz yıldan bugüne 20 bin 381 minik flamingo Tuz Gölü'nde hayata gözlerini açtı. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Tuz Gölü Havzası'nda yaşayan bitki ve kuş türlerini korumak için Bakanlık olarak izleme çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bin yıldır Anadolu'yu mesken tutan, zarafetin simgesi allı turnalarımız her zaman türkülerimizi, deyişlerimizi süsleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Flamingoların tercihi Tuz Gölü

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, çevresinde yer alan Tersakan, Düden, Bolluk, Eşmekaya, Akgöl ve Köpek gölleriyle su kuşları için önemli üreme ve kışlama bölgeleri arasında bulunuyor, nesli tükenmekte olan flamingolar, bozkır kartalı ve toylar için habitat niteliği taşıyor.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde 2003'ten beri yapılan flamingo türünün popülasyon izleme çalışmaları kapsamında 2008'de 1610 yavru, 2013'te ise 20 bin 292 yavru tespit edildi.

Tuz Gölü'ndeki yavru sayısı, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Akdeniz ve Batı Afrika Bölgeleri ile kıyaslandığında en yüksek sayıya ulaştı.

Ancak Tuz Gölü'ndeki yavru sayısı 2014'te ani bir düşüşle 2 bin 893'e indi. 2016'da Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yaptırılan sayımlarda Tuz Gölü'nde 9 bin 564 yavru tespit edildi. 2017'de 11 bin 79, 2018'de 12 bin 746 olan yavru sayısı, 2019'da 20 bin 381 yavru ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Anadolu Ajansı
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