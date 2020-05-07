FETÖ'den yargılanan eski komiser yardımcısının tutukluluğuna devam
|07 Mayıs 2020 15:11
|Yazdır
Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski komiser yardımcısı tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı sanık İ.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İ.A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.
FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını iddia eden İ.A, "Ben 'İrfan' kod adını kullanmadım. Hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, dava dosyasındaki delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı ve dinlenmeyen tanıkların çağrılmaları yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların gelecek celsede dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri kategoride
07 Mayıs 2020 13:02
|Tunceli'de 3 teröristten birinin, gri kategoride olduğu tespit edildi
07 Mayıs 2020 11:53
|Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
07 Mayıs 2020 11:38
|MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
07 Mayıs 2020 10:35
|İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
07 Mayıs 2020 09:41
|Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı
06 Mayıs 2020 18:12
|Adana'daki FETÖ davası sanığına 2 yıl 1 ay hapis
06 Mayıs 2020 14:37
|İçişleri: Tunceli'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
06 Mayıs 2020 12:25
|FETÖ elebaşı Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak
06 Mayıs 2020 10:50
|FETÖ'ye ait hesapları tek tek açıkladı
06 Mayıs 2020 09:42