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BDKK'nın kararı sonrasında, dolar ve altın düşüşe geçti

BDDK'nın yurt dışında kurulu 3 bankaya döviz işlem yasağı getirmesinin ardından hem dolar hem de altın hızla düşmeye başladı
 07 Mayıs 2020 17:00
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BDKK'nın kararı sonrasında, dolar ve altın düşüşe geçti

BDDK'nın yurt dışında kurulu 3 bankaya döviz işlem yasağı getirmesinin ardından hem dolar hem de altın hızla düşmeye başladı

BDDK'nın, TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen yurt dışında kurulu 3 bankaya, BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına, bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmesinin ardından, dolar ve altın hızla gerilemeye başladı

Gün içinde 7,26 TL seviyelerini gören dolar saat 17:00 itibariyle 7,14 TL'ye, 395 TL seviyelerine kadar yükselen gram altın da 390 TL seviyesine geriledi.

BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
Memurlar.Net
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