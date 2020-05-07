BDKK'nın kararı sonrasında, dolar ve altın düşüşe geçti
BDDK'nın yurt dışında kurulu 3 bankaya döviz işlem yasağı getirmesinin ardından hem dolar hem de altın hızla düşmeye başladı
|07 Mayıs 2020 17:00
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BDDK'nın yurt dışında kurulu 3 bankaya döviz işlem yasağı getirmesinin ardından hem dolar hem de altın hızla düşmeye başladı
BDDK'nın, TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen yurt dışında kurulu 3 bankaya, BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına, bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmesinin ardından, dolar ve altın hızla gerilemeye başladı
Gün içinde 7,26 TL seviyelerini gören dolar saat 17:00 itibariyle 7,14 TL'ye, 395 TL seviyelerine kadar yükselen gram altın da 390 TL seviyesine geriledi.BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
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