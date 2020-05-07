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Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villası mühürlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs'ta mühürlendiği ortaya çıktı.
 07 Mayıs 2020 18:02
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Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villası mühürlendi

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

DOSYA BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi.

13 MAYIS'A KADAR YIKILMASI İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Bu tarihe kadar yıkım işlemleri yapılmazsa, yıkımı belediye ekipleri yapacak. Belediyenin de yapmaması halinde yıkımın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştireceği ifade edildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Barışı'ndan sonra da kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

VİLLANIN MÜHÜRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs'ta mühürlendiği ortaya çıktı. Bodrum Belediyesi'nin gönderdiği tebligatta, kaçak bölümlerin Özdil tarafından 13 Mayıs'a kadar yıkılması gerektiği, aksi takdirde belediye ekipleri tarafından söz konusu yıkım işleminin gerçekleştirileceği bildirilmişti.
DHA
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