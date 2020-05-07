Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu hakkında "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.
|07 Mayıs 2020 15:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısına ilişkin yapılan suç duyuruları üzerine soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu'nun Evrensel gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 5 Mayıs 2020'de yayımlanan "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi.
Başsavcılık, yapılan suç duyuruları üzerine söz konusu yazıya ilişkin soruşturma başlattı.
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