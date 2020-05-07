'Komando dede' havaya ateş açıp polise direndi
|07 Mayıs 2020 15:44
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Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde yaşayan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, evinin penceresine çıkıp, havaya ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin uyarısına rağmen havaya ateş açmaya devam edince de Özel Harekat polisleri çağırıldı. Elinde Türk bayrağı tutup, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna eylemini sonlandırmadı.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Özel harekat polisleri, gizlice eve girip Cebeci'yi etkisiz hale getirdi. Pencere kenarında bıçak ve tüfek ile tabanca bulundu.
Olay sırasında evde olan Ayşe Cebeci, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, bunun için verilen ilaçları almayı unuttuğunu söyledi.
AĞACA ASILMIŞTI
Tedavi için hastaneye götürülen Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafetler giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti. Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve 'komando dede' olarak ünlenen Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" demişti.
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