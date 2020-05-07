Kocaeli'de, Evde Bakım personeli kadroya alındı
|07 Mayıs 2020 15:54
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında görev yapan 53 çalışanın kadroya alındığını açıkladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda Evde Bakım Hizmetleri kapsamında görev yapan 53 çalışanın kadroya alındığını açıkladı. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli il sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü, engelli ya da kendi kişisel bakımını gerçekleştiremeyen, ev temizliğini yapamayan kişi veya kişilere Evde Bakım Hizmetleri kapsamında hizmet veren çalışanların temsilcilerini makamında konuk eden Başkan Büyükakın, "Halkımıza el birliğiyle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizlerin selamlarını gittiğiniz her evdeki vatandaşımıza iletmenizi istiyorum. Hizmetkarı olduğumuz bu asil millete hizmet için gece gündüz demeden çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz" dedi.
Hiç kimsenin taşeronda kalmasını istemediklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, "İnşallah sizler de vatandaşımıza hizmet noktasında çok titiz çalışacaksınız. Şunu unutmayın ki insanımıza dokunan ve belediyeyi direkt temsil eden sizlersiniz. Yaptığınız görevin dışında o evde gözünüze çarpan eksiklikleri görecek başka bir gözle de bakmanızı istiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama Türkiye çok iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bakın şu Koronavirüs salgınından ülkemiz güçlenerek çıkacak. Geçtiğimiz on sekiz yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan hizmetlere biz de buradan destek vereceğiz. Sizin hakkınızı teslim ettik. Arkadaşlarımıza selamlarımızı iletmenizi istiyorum" diye konuştu.
Güncel olarak öz bakım hizmeti alan vatandaş sayısının bin 739 olduğunu belirten Büyükakın, "Güncel olarak ev temizliği hizmeti alan kişi insanımız 335'tir. Her iki hizmetten de faydalanan 293 hane olmak üzere toplamda 2 bin 367 vatandaş evde bakım hizmetleri ile buluşturulmaktadır. Ekim 2017 tarihinden bugüne vefat eden, hizmete ihtiyacı kalmayan veya il dışına taşınan hastalar ile beraber günümüze kadar toplamda 4 bin 529 vatandaşımıza hizmet ulaştırdık" açıklamasını yaptı.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda Evde Bakım Hizmetleri kapsamında görev yapan 53 çalışan bundan sonra Belde A.Ş kadrosunda çalışma hayatlarına devam edecek.
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