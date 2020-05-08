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İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti

Ankara 19. İdare Mahkemesi, dosyasında Bank Asya'ya parasal destek, Cihan Medya ve Kimse Yok Mu Derneğine ödeme bilgisi bulunan kişinin ihracında, OHAL Komisyonunun verdiği red kararını iptal etti.
 08 Mayıs 2020 00:13
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İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti

Ankara 19. İdare Mahkemesi, oybirliğiyle, OHAL Komisyonunun red kararını iptal etti.

Red kararında, Banka Asya'ya yatırılan paraların FETÖ elebaşının talimatıyla yatırılmadığı, rutin bankacılık faaliyeti olduğu, çocukların okullara gönderilmesi, Cihan Medya A.Ş. ve Kimse Yok Mu Derneğine ödeme bilgisi bulunmasının ise tek başına FETÖ ile irtibat için yeterli görülemeyeceğini belirtmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

Memurlar.Net
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