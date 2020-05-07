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Koronavirüsü yenen 4 doktor plazma bağışçısı oldu

Kovid-19 salgınıyla mücadelede virüs kapan 4 doktor, iyileşir iyileşmez görevlerine döndü ve plazma bağışında bulundu
 07 Mayıs 2020 16:20
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Koronavirüsü yenen 4 doktor plazma bağışçısı oldu

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede virüs kaparak hasta olan 4 doktor, iyileşir iyileşmez çalıştıkları hastanedeki görevlerine döndü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Uzman Dr. Nadir Emlek, Dr. Muhammet Öztürk, Dr. Muhammet Mürsel ve Dr. Ünsal Bağın'a, görev yaptıkları hastanede Kovid-19 belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan doktorlar, bağlı bulunduklarını hastanede tedavi gördü. Sağlıklarına kavuşan Emlek, Öztürk, Mürsel ve Bağın, görevlerinin başına döndü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsü yenen doktorların Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği plazma bağışına katkıda bulunduklarını ifade etti.

Demiral, "Doktorlarımızın arasında üç kere plazma bağışında bulunan arkadaşlarımız var. Öncelikle Kızılay'a plazma bağışını destekliyoruz. ilimizde mücadelemiz devam etmektedir. Tüm hekim arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Doktor Nadir Emlek, "14 gün tedavi gördüm. Tedavimin ardından da iyileştim. Daha sonra plazma bağışında bulundum. İnşallah bu plazmanın hastalara şifa olmasını diliyorum. Bu zor süreçte de en kısa zamanda da kurtuluruz." açıklamasını yaptı.

Doktor Muhammet Öztürk, mesai sonrası ateş ve öksürük şikayetlerinden şüphelendiğini belirterek, "Hastane yapılan testte sonucum pozitif çıktı. 12 gün evde karantinada kaldım. Daha sonra tedavinin ardından göreve başladım. 28 gün sonra ilk plazma bağışında bulundum. Bir daha da bulunacağım, faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktor Muhammet Mürsel Öğütveren, serviste bulunduğu sırada bu virüse yakalandığını belirterek, "Tedavi gördük. Tedavimizin ardından Kızılay'dan arkadaşlar aradı plazmamımıza da verdik. İnşallah hastalarımıza şifa olur. İyileşen hastalarımızda plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Doktor Ünsal Bağın ise virüsü nasıl kaptığını şöyle aktardı:

"Ateş ve gribal enfeksyion gibi şikayetlerim oldu. Eşim hamileydi. Ben de testimi yaptırdım ve pozitif çıktı. Eşimin de testini yaptırdım negatif çıktı. Tedavilerimi tamamladım, taburcu oldum. Kızılay'a iki kez plazma bağışında bulundum. Üçüncüyü de vereceğim."
Anadolu Ajansı
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