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'Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, "Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olan Marmaray'dan yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Artık yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek" dedi.
 07 Mayıs 2020 18:28
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'Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demiryolu ile bağlayan Marmaray'dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, yılda 25 bin konteynerın Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçeceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın Pekin'den Londra'ya kadar uzanan en kısa, en ekonomik, en elverişli uluslararası demiryolu koridoru olan Orta Koridor'un en önemli halkalarından biri olduğunu belirterek, Marmaray'dan ilk uluslararası yük treninin geçen yıl Kasım ayında geçtiğini anımsattı. Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express'in, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat ederek Prag'a ulaştığını anlatan Karaismailoğlu bu seferin ardından yeni uluslar arası tren seferlerinin düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığını bildirdi.

Yüklerin Bakü-Tiflis-Kars hattının ve Marmaray'ın kullanılarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağladığını söyleyen Karaismailoğlu, bu noktada yurt içi yük taşımacılığı için de Marmaray'ın Anadolu'nun hammaddelerini ve ürünlerini Avrupa'ya ulaştırmak açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu kapsamda ilk yurt içi yük trenin yarın Marmaray'dan geçeceğini açıklayan Karaismailoğlu, "Adana ve Gaziantep'den alacağı yükleriyle Marmaray'dan geçiş yaparak Tekirdağ'ın Çorlu istasyonuna ulaşacak olan ve 16 vagondan oluşan yurt içi blok yük treni, bir ilk olacak. Daha önce Adana ve Gaziantep'ten trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında karayolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçecek aktarma yapılmadan vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Böylece aktarmalar tarih olacak" diye konuştu.

Karaismailoğlu, yarın gece Marmaray'dan geçecek yük treninin yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve bin 200 ton ağırlığında olduğunu belirterek, söz konusu yük treninin 16 vagon, 32 konteyner içerisinde plastik hammaddesi taşıdığını bildirdi. Trenin Gaziantep-Çorlu arasındaki parkurunun bin 524 kilometre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Marmara Denizi'nde feribot geçişi gerekmediğinden önemli miktarda fiyat avantajı sağlayacak. Bu treni önümüzdeki günlerde yenileri de takip edecek. Böylelikle yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek. Çorlu'da mamul hale gelen ihraç ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihracatı da trenle gerçekleşecek. Demiryolu ile sağlanan fiyat avantajı ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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