Motorinde 7 kuruş indirim
|07 Mayıs 2020 16:36
|Yazdır
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirime gidilecek
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya inecek.
- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirimEPGİS (@trepgis) May 7, 2020
08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 7 KRŞ/LT
pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Motorin'de indirim bekleniyor
07 Mayıs 2020 09:06
|Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!
07 Mayıs 2020 08:19
|Benzin ve motorine büyük zam
06 Mayıs 2020 16:35
|Benzine 5 kuruş zam
05 Mayıs 2020 16:35
|Merkez Bankası Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayınladı
05 Mayıs 2020 11:00
|Benzin ve motorine zam geldi
04 Mayıs 2020 17:08
|Nisan'da fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler
04 Mayıs 2020 12:05
|Nisanda fiyatlar en çok bu illerde arttı
04 Mayıs 2020 10:46
|4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu mu?
04 Mayıs 2020 10:11
|Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
04 Mayıs 2020 10:01