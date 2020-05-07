1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pegasus Hava Yolları kargo uçuşlarına başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yollarının kargo uçuşları başladı.
 07 Mayıs 2020 16:56
Yazdır
Pegasus Hava Yolları kargo uçuşlarına başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yollarının kargo uçuşları başladı.

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamada, ilk aşamada ana istasyon olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir ve Antalya merkezli olarak uçuş ağı dahilindeki yurt içi ve yurt dışı noktalara kabin içi kargo yüklemesi de yapılarak kargo taşıması gerçekleştirileceği bildirildi.

Salgın öncesinde dar gövde yolcu uçaklarıyla kargo taşıma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pegasus Hava Yolları, yerel ve uluslararası regülasyonlar doğrultusunda yolcu uçaklarında yolcu kabininde kargo taşınması için gerekli düzenlemeleri yaparak, ağırlık ve kapasitenin daha fazla kullanılabildiği A321 neo tipi uçaklarını kargo taşıma amaçlı hizmete sundu. A321 neo tipi uçaklarıyla kargo uçuşlarına başlayan Pegasus Hava Yolları, ihracat ve ithalatçı firmaların talepleri doğrultusunda, uçuş ağında yer alan yurt içi ve yurt dışı noktalara kargo uçuşlarını yapmakla ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği Ödülü kazandı
07 Mayıs 2020 14:28		 Mağazalar 'yumuşak' geçiş istiyor
07 Mayıs 2020 07:21
Temmuzda turizm hız kazanacak
07 Mayıs 2020 06:50		 Yeniden açılmaya hazırlanan AVM'lerin çalışma şartları belli oldu
06 Mayıs 2020 15:48
Restoran, lokanta ve kafeler açılış için hazırlıklara başladı
06 Mayıs 2020 12:54		 AYD'den AVM'lerin açılışı öncesi tavsiye kararları
06 Mayıs 2020 12:38
En uzak mesafe otobüse 400 lira tavan
06 Mayıs 2020 08:13		 AVM'ler geri sayımda
06 Mayıs 2020 08:03
Halk otobüsleri esnafından ÖTV'siz akaryakıt talebi
05 Mayıs 2020 12:11		 Lokantacı ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor
05 Mayıs 2020 12:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi23:01 - İlkokul öğretmeni, masayı ders tahtası yaptı22:56 - MEB'den yönetici atama duyurusu22:56 - Müdür ve öğretmenler, öğrencilerine evlerinde kitap dağıttı22:51 - Isparta Valisi, İl genelindeki vaka sayısını açıkladı22:46 - Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor22:42 - 7 yaşındaki Selim'den acı haber!22:37 - Belediye'den sosyal mesafe tedbiri: Bankların ortası kesildi22:32 - DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı22:28 - Şehir merkezinden koyun sürüsü geçiren çobana ceza
22:24 - Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı22:20 - İmamoğlu'na tehdit suçundan yargılanan sanığa tahliye22:14 - MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek22:10 - Konut sahipliği oranları düşüyor, kiracılık artıyor22:06 - Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'22:01 - Öğretmenler ürettikleri dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor21:56 - Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı artıyor21:51 - CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına indi
Otogardaki görevi kabul etmeyen öğretmene 'Kınama'
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Maske'de tavan fiyat belli oldu
BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
Vali açıkladı... 8 gündür pozitif vaka yok
Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül
Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dalya 1
Yem etkisi 1
Hazineye kıyılır mı hic 1
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 2
ekonomik kriz 4
anneye armağan seçmenin zorlukları 1
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 6
türküsü olan insan 1
trabzon'da yapılan muhteşem köprü 1
doğa yürüyüşü 1
SON İLANLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam