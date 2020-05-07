Pegasus Hava Yolları kargo uçuşlarına başladı
|07 Mayıs 2020 16:56
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yollarının kargo uçuşları başladı.
Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamada, ilk aşamada ana istasyon olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir ve Antalya merkezli olarak uçuş ağı dahilindeki yurt içi ve yurt dışı noktalara kabin içi kargo yüklemesi de yapılarak kargo taşıması gerçekleştirileceği bildirildi.
Salgın öncesinde dar gövde yolcu uçaklarıyla kargo taşıma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pegasus Hava Yolları, yerel ve uluslararası regülasyonlar doğrultusunda yolcu uçaklarında yolcu kabininde kargo taşınması için gerekli düzenlemeleri yaparak, ağırlık ve kapasitenin daha fazla kullanılabildiği A321 neo tipi uçaklarını kargo taşıma amaçlı hizmete sundu. A321 neo tipi uçaklarıyla kargo uçuşlarına başlayan Pegasus Hava Yolları, ihracat ve ithalatçı firmaların talepleri doğrultusunda, uçuş ağında yer alan yurt içi ve yurt dışı noktalara kargo uçuşlarını yapmakla ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor."
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