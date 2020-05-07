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RTÜK'ten Halk TV ve Habertürk'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma, Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
 07 Mayıs 2020 17:04
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RTÜK'ten Halk TV ve Habertürk'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma, Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında, Halk TV'de canlı yayınlanan "Sözüm Var" programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kamuoyunda tepki toplayan sözlerine ilişkin uzman raporunu görüştü.

Üst Kurul, raporda yer alan, Kaftancıoğlu'nun programda kullandığı "Şöyle bir gerçeklik var ki önümüzdeki seçimde, bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı... Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum" cümlelerini detaylı olarak inceledi.

RTÜK, Kaftancıoğlu'nun sözlerini, milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçtiği hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler olarak değerlendirdi.

Ulusal yayın yapan bir televizyonda, darbeyi ima eden ifadelerin kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığı kanaatine varan Üst Kurul, sözlere karşı program moderatörünün herhangi bir müdahalede bulunmamasının doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Yayınlardaki demokrasi dışı ima ve çağrışımların kamu düzenini bozacak, sosyal ve siyasi bir krizin başlamasına neden olacak nitelikte olduğu, kamuoyu üzerinde korku ve endişe kaynağı olabileceği ve aynı zamanda toplumda kin, düşmanlık ve nefret duygularını artırabileceği sonucuna varan RTÜK, ilgili yasanın ihlal edildiği tespitini yaptı.

İlgili kanunun "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.

- Habertürk'e ceza

Üst Kurul, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yayın konuğu olduğu "Teke Tek" programında kullanılan bazı ifadelerin ülkücü camiayı hedef aldığı değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK, "prime time"da yayınlanan ve her yaştan insanın ekran başında olabileceği bir saatte "it ürür, kervan yürür", "itlerle uğraşmıyoruz" ifadelerinin kullanmasını yanlış bularak söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

- Halkı sağlığıyla oynayan kanallara ceza yağdı

Öte yandan RTÜK, toplantıda sağlık beyanıyla sahte ürün pazarladıkları iddia edilen çoğu uydudan yayın yapan televizyon kanallarını da gündemine aldı.

Halk sağlığını hiçe sayarak vatandaşı dolandırdıkları ve böylece haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle Doruk TV, Yalova TV, Kanal Çay, Nisa TV, 1 An TV, Vadim TV, Ber TV ve Süper TV kanalları hakkında yayın durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası kararları verildi.
Anadolu Ajansı
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