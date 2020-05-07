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Koronavirüse karşı asansörlerde yeni düzen

Koronavirüse karşı tedbirlerde ön önemli kurallardan biri sosyal mesafe. Ancak bazı alanlarda bu mesafeyi korumak hiç de kolay değil. Onlardan biri de apartmanlarda, iş yerlerinde kullanılan asansörler. Asansörlerde sosyal mesafeyi korumak için uyarı etiketleri ile durulacak alanlar belirleniyor.
 07 Mayıs 2020 17:19
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Koronavirüse karşı asansörlerde yeni düzen

Koronavirüsten korunmak için maske takmak, el hijyenine dikkat etmek ve sık sık yıkamak dışında sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Ancak bazı alanlarda bu mesafeyi korumak kolay olmuyor. Özellikle iş yerlerinde, apartmanlarda bulunan asansörler çok sayıda vatandaş tarafından gün içerisinde kullanılan yerlerden biri. Bu sebeple bazı apartmanlarda, iş yerlerinde asansör kullanımına yeni bir düzenleme geldi. Asansör zeminine yapıştırılan uyarı etiketleri ile vatandaşların duracağı yerler belirlendi. Asansöre birden fazla kişi bindiği takdirde binenler, birbirlerinin yüzlerini görmeyecek şekilde duruyor. Bu sayede virüsün bulaşma riski en aza indiriliyor.

Çok sayıda vatandaşın yaşadığı bir sitede de bu uygulama kullanılmaya başlandı. Sitenin yöneticisi Şenol Dinkçi ise yapıştırılan etiketler sayesinde apartman sakinlerinin daha duyarlı olduğunu belirterek, "Dezenfektan önleminin yanı sıra asansör önlemi de aldık. Binamız 19 katlı olduğu için çok sayıda insan inip biniyor. Buradaki mesafelerini korumaları amaçlı uyarı etiketlerini yapıştırdık. Bununla beraber filtreleri de değiştirdik. Bu işaretlemelerin hepsi aslında bir algı oluşturmak için. Bunlar daha faydalı oldu. İki tane işaret olduğu için insanlar 3 kişi binmiyorlar asansöre. 3 kişi binmek istediğinde de uyarıyorlar" diye konuştu.

Siteye yaşan İbrahim Sağıl ise, "Güzel bir uygulama olmuş, her şey düşünülmüş. Asansörler de çok dikkatli oluyor. Düğmelere bile anahtarla ya da eldivenle basıyorum. Asansörde iki kişiden fazla olmamaya dikkat ediyoruz. Fazla olursa binmiyoruz. Bu uygulamayı da beğendim" dedi.
DHA
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