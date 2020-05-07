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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 07 Mayıs 2020 17:30
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,1780 7,1790 7,1910 7,1920
Avro 7,7570 7,7580 7,7440 7,7450
Sterlin 8,8550 8,9010 8,8060 8,8500
İsviçre Frangı 7,3490 7,3860 7,3440 7,3810
ANKARA
ABD Doları 7,1800 7,2400 7,1700 7,2600
Avro 7,7650 7,8350 7,7100 7,8100
Sterlin 8,7390 8,9810 8,6990 8,9520
Anadolu Ajansı
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