Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|07 Mayıs 2020 17:30
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,1780
|7,1790
|7,1910
|7,1920
|Avro
|7,7570
|7,7580
|7,7440
|7,7450
|Sterlin
|8,8550
|8,9010
|8,8060
|8,8500
|İsviçre Frangı
|7,3490
|7,3860
|7,3440
|7,3810
|ANKARA
|ABD Doları
|7,1800
|7,2400
|7,1700
|7,2600
|Avro
|7,7650
|7,8350
|7,7100
|7,8100
|Sterlin
|8,7390
|8,9810
|8,6990
|8,9520
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