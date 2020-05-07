Kapıya astığı mesajla gülümsetmişti: O amca maaşını teslim aldı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin kapısına astığı kartonda yazılı mesajıyla gülümseten vatandaşın emekli maaşını teslim aldığı öğrenildi
|07 Mayıs 2020 18:25
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinin kapısına astığı kartonda yazılı mesajıyla gülümseten vatandaşın emekli maaşını teslim aldığı öğrenildi.
69 yaşındaki Mahmut Bakan, Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinin kapısına astığı kartonda, kendi üslubuyla 65 yaş üzerine 'mola' verilmesini isterken, yazdıklarıyla gülümsetmişti. Yaşlı adam, emekli maaşını da çekemediğini ifade etmişti.
Emekli maaşını 2 gün önce teslim aldığını ifade eden Mahmut Bakan, virüs salgının ülkeden uzak durması için dua ettiğini söyledi.
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