1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 bin 900 gelir uzman yardımcısı sonuçları bekliyor

Yeterlilik sınavına giren, 2 bin 900 Gelir Uzman Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sonuçları açıklamasını bekliyor.
 08 Mayıs 2020 10:06
Yazdır
2 bin 900 gelir uzman yardımcısı sonuçları bekliyor

KPSS GK-GY, Alan ve kurum içi yazılı- sözlü sınavları gibi zorlu süreçleri geçerek adaylar 2015 yılı Kasım-Aralık ayları ile 2016 yılı Mayıs-Haziran aylarında Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarında göreve başladı.

Göreve başlayan 2 bin 900 personel, Gelir Uzmanı unvanını alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen yeterlilik sınavına girdi. 2019 yılında yazılı sınava giren adaylar 04 ila 14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü sınava girdi.

Ancak, aradan geçen 3 aylık süreye rağmen sözlü sınav sonuçları hala açıklanmamıştır.

4 yılı aşkın süredir kurumda çalışan 2 bin 900 Gelir Uzman Yardımcısı sonuçların açıklanmasını ve bekleyişlerinin sona erdirilmesini talep etmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı kadro değişiklik sürecini takvime bağlamalı!
08 Mayıs 2020 15:50		 'Yeni resmi yazışma kılavuzu' hazırlandı, ama yönetmelik yayımlanmadı!
07 Mayıs 2020 14:07
Torba kadro (68/B), süresi tutan her memura verilmeli mi?
06 Mayıs 2020 14:05		 TTB'nin Bilim Kurulu'nda, pratisyen hekimler ve ortopedistler yer alıyor
06 Mayıs 2020 12:12
Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
06 Mayıs 2020 00:04		 5510'a tabi memurun emekliliğe esas derecesi olur mu?
03 Mayıs 2020 13:05
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün görüş yazısı, hamile memurları mağdur eder!
01 Mayıs 2020 13:50		 Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
01 Mayıs 2020 00:03
Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
29 Nisan 2020 00:02		 İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
28 Nisan 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:49 - Bakanlık paylaştı: Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:36 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:30 - Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı18:25 - Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım18:21 - İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar18:09 - Uzmanı açıkladı... Virüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor mu?18:04 - YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak17:56 - 'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'17:53 - Hazine 46 milyar açık verdi
17:49 - Baba dehşeti... Oğlunu ölüme böyle götürdü17:44 - Fenerbahçe'de idman iptal, korona testi tekrarlanacak17:40 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı17:37 - Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik17:35 - ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi17:28 - Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var17:20 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:19 - Dövizde gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
Benzin ve motorine zam yapıldı
Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
KPSS 2020/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı: YKS açık havada değil, okullarda yapılacak
1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı iddia edilen futbol takımı
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puhahahaha 2
ankaragücü 1
250 milyon maske dağıttık 2
en güzel çay 2
dalya 1
terörize olmak 1
liglerin 12 haziran'da başlaması 3
Ben bi çay koyup geleyim 1
bi çay içelim 1
eli bol 2
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam