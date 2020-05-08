2 bin 900 gelir uzman yardımcısı sonuçları bekliyor
|08 Mayıs 2020 10:06
|Yazdır
KPSS GK-GY, Alan ve kurum içi yazılı- sözlü sınavları gibi zorlu süreçleri geçerek adaylar 2015 yılı Kasım-Aralık ayları ile 2016 yılı Mayıs-Haziran aylarında Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarında göreve başladı.
Göreve başlayan 2 bin 900 personel, Gelir Uzmanı unvanını alabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen yeterlilik sınavına girdi. 2019 yılında yazılı sınava giren adaylar 04 ila 14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü sınava girdi.
Ancak, aradan geçen 3 aylık süreye rağmen sözlü sınav sonuçları hala açıklanmamıştır.
4 yılı aşkın süredir kurumda çalışan 2 bin 900 Gelir Uzman Yardımcısı sonuçların açıklanmasını ve bekleyişlerinin sona erdirilmesini talep etmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhurbaşkanlığı kadro değişiklik sürecini takvime bağlamalı!
08 Mayıs 2020 15:50
|'Yeni resmi yazışma kılavuzu' hazırlandı, ama yönetmelik yayımlanmadı!
07 Mayıs 2020 14:07
|Torba kadro (68/B), süresi tutan her memura verilmeli mi?
06 Mayıs 2020 14:05
|TTB'nin Bilim Kurulu'nda, pratisyen hekimler ve ortopedistler yer alıyor
06 Mayıs 2020 12:12
|Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
06 Mayıs 2020 00:04
|5510'a tabi memurun emekliliğe esas derecesi olur mu?
03 Mayıs 2020 13:05
|Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün görüş yazısı, hamile memurları mağdur eder!
01 Mayıs 2020 13:50
|Vali, başsavcı, belediye başkanının eşleri aylıksız izinli olmalı!
01 Mayıs 2020 00:03
|Mevzuat Bilgi Sistemi arayüzünü değiştirdi ama...
29 Nisan 2020 00:02
|İdari izinle ilgili 3 soru 3 cevap
28 Nisan 2020 10:00