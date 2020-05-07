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Karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında karantina sürecini tamamlayanları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
 07 Mayıs 2020 18:41
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Karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında karantina sürecini tamamlayanları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Behçet Gök (35) idaresindeki 48 EB 901 plakalı otobüs, Dinar - Çay kara yolu Karaadilli beldesi Kızkapan Boğazı mevkisinde sağanak dolayısıyla şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Gök ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların, Muğla'da yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina sürecini tamamlayan ve Konya ile Aksaray'a dönüş yolunda olan vatandaşlar olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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