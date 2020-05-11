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Bir sözlü sınavda, tüm komisyon üyelerinin aynı notu vermesi normal mi?

Ankara 11. İdare Mahkemesi, sözlü sınav komisyonu üyelerinin tümünün, aynı adaya aynı notu vermelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna karar verdi.
 11 Mayıs 2020 00:02
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Bir sözlü sınavda, tüm komisyon üyelerinin aynı notu vermesi normal mi?

POMEM'de başarılı olan bir aday, Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenci olarak göreve başlamış ancak 2019 yılında yapılan eğitim sonu sözlü sınavında 35 puan verilerek başarısız sayılmıştır.

Mahkeme heyeti, soru hazırlama komisyonunca; sınavda sorulacak sorunların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, sınav komisyonu tarafından her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi, adayın verdiği cevaplara hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin ayrı ayrı gösterilmesi hususlarında bir usulsüzlük tespit edilmemiştir.

Ancak, "Ceza Hukukunda teşebbüsün koşulları nelerdir?" sorusuna mesleki yeterlik bağlamında her bir üye tarafından 10 puan, konuyu kavrayıp özetleme yönünden 10 puan, ikna kabiliyeti yönünden 10 puan ve son olarak temsil kabiliyeti yönünden 5 puan verilmiştir.

İdare Mahkemesi heyeti, bir başkan ve 4 komisyon üyesinin aynı adaya aynı notu vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtmiş ve dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Memurlar.Net - Özel

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