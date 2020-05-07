İstanbul'da trafik yoğunluğu virüs öncesine geri döndü
İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu bazı noktalarda korona virüs öncesindeki haline geri döndü. Trafikteki yoğunluk yüzde 35 seviyelerine ulaşırken, E-5'teki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
|07 Mayıs 2020 18:53
|Yazdır
İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu bazı noktalarda korona virüs öncesindeki haline geri döndü. Trafikteki yoğunluk yüzde 35 seviyelerine ulaşırken, E-5'teki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı. Gün içerisinde sakinliği koruyan İstanbul trafiği mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. Yoğunluk İBB verilerinde yüzde 35 seviyelerine ulaştı. E-5'in bazı noktalarında ağır bir şekilde ilerleyen trafik drone ile havadan görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Isparta Valisi, İl genelindeki vaka sayısını açıkladı
07 Mayıs 2020 22:51
|Belediye'den sosyal mesafe tedbiri: Bankların ortası kesildi
07 Mayıs 2020 22:37
|Şehir merkezinden koyun sürüsü geçiren çobana ceza
07 Mayıs 2020 22:28
|Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı artıyor
07 Mayıs 2020 21:56
|Ağrı'daki Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği
07 Mayıs 2020 20:56
|2020 'Patara Yılı' ilan edilmişti... Heyecanlandıran yazıt bulundu
07 Mayıs 2020 19:00
|Bodrum Belediye Başkanı: 24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur
07 Mayıs 2020 18:45
|Parkta sosyal mesafeli namaz
07 Mayıs 2020 18:38
|Kapıya astığı mesajla gülümsetmişti: O amca maaşını teslim aldı
07 Mayıs 2020 18:25
|Karantinadan kaçan adam çay ocağında yakalandı
07 Mayıs 2020 18:06