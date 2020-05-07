2020 'Patara Yılı' ilan edilmişti... Heyecanlandıran yazıt bulundu
|07 Mayıs 2020 19:00
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Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Tiyatro çalışmalarında müthiş bir yazıt daha ortaya çıktı. Tüm parçalarını büyük bir titizlikle toplayıp hemen konservasyona aldık. Kentin önemli kişilerinden birini onurlandıran yazıt, 2020 Patara Yılı armağanı oldu" dedi.
Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar yoğunlaştı. Çalışmalar kapsamında, Patara Antik Kenti'nde, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yürütülen kazılarda, antik kentin eski dönemlerinde yaşayan önemli kişilerden birini onurlandıran parçalı halde büyük yazıt bulundu. Kazı ekibini heyecanlandıran yazıt, incelenmek üzere korumaya alındı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Tiyatro çalışmalarında müthiş bir yazıt daha ortaya çıktı. Tüm parçalarını büyük bir titizlikle toplayıp hemen konservasyona aldık. Kentin önemli kişilerinden birini onurlandıran yazıt, 2020 Patara Yılı armağanı oldu" dedi.
Işık, çok büyük bir eser olduğunu bildirdiği yazıtta adı geçen kişinin ve içeriğin kısa sürede ortaya çıkarılacağını kaydetti.
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