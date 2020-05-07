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Koronavirüsü yenen Başhekim, 'plazma' bağışında bulundu

Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, geçtiğimiz günlerde korona virüs (Covid-19) hastalığını yenerek iyileşmişti. Diğer şifa bekleyen hastalara umut olabilmek adına Sağlık Bakanlığına 'immün plazma' bağışçısı olmak için kayıt yaptıran Tali'den bugün ÇOMÜ Pandemi Hastanesinde plazma tedavisi için bağış alındı.
 07 Mayıs 2020 19:27
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Koronavirüsü yenen Başhekim, 'plazma' bağışında bulundu

Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, geçtiğimiz günlerde korona virüs (Covid-19) hastalığını yenerek iyileşmişti. Diğer şifa bekleyen hastalara umut olabilmek adına Sağlık Bakanlığına 'immün plazma' bağışçısı olmak için kayıt yaptıran Tali'den bugün ÇOMÜ Pandemi Hastanesinde plazma tedavisi için bağış alındı.

Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali'ye teşekkür eden ÇOMÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, "Kendisinden alınan plazmayı şu anda yoğun bakımda yatan hastalardan uygun görülecek olana nakil aşamasına kadar getirdik. Bu aşamadan sonra hastamıza şifa olmasını diliyoruz. Başhekim Op. Dr. Tali'nin hem hekim hem de idareci kimliğiyle böyle bir bağış yaparak Türkiye'de de rol model olmasına ayrıca minnettarız. Bağış yaptığı hastaya sadece bir hekim olarak değil bir bağışçı olarak da katkı sağladı" dedi.

"Tüm hastalarımıza gönüllü bağış yapmalarını öneriyorum"

İmmün plazma bağışçısı olan Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali ise, "Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte de yoğun bakımda yatan tüm hastalarımıza şifalar diliyorum. Ayrıca bu hastalığı atlatmış ve uygun olan tüm hastalarımıza da gönüllü olarak bağış yapmalarını öneriyorum" diye konuştu.

"Plazma bağışçısı olabilirsiniz, bu oldukça güvenilir"

Yapılan immün plazma bağışının ardından Doç. Dr. Alper Şener süreçle ilgili şu bilgileri aktardı: "Plazma bağışı normal kan bağışından biraz farklı. Vatandaşlarımız senede üç kereden daha fazla kan bağışında bulunamıyorlar ama plazma bağışı haftada 2 kere verilebiliyor. Çünkü bu işlemi yapan cihaz tıpkı bir diyaliz cihazı mantığıyla çalışıyor, bağışçının kanını alıp sadece plazmaya ayırıyor. Yani hastanın kan değerlerinde herhangi bir değişim meydana gelmiyor. Bu sebeple sık bir şekilde plazma bağışçısı olabilirsiniz, bu oldukça güvenilir. Covid-19 hastalığı geçirmiş bağışık hastalardan istediğimiz bu. Özellikle hastalığı atlattıktan sonra 90 ile 180 günlük periyotlar içerisinde antikorların kalitesi bozulmadan olabildiğince fazla plazma bağışı yapılmasını bekliyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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