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Sağlık çalışanları kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede örnek görev ifa eden sağlık çalışanları bu kez de Kızılay'ın kan kampanyasına duyarlılık gösterip kan bağışı yaptı.
 07 Mayıs 2020 19:43
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Sağlık çalışanları kan bağışı çağrısına duyarsız kalmadı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede örnek görev ifa eden sağlık çalışanları bu kez de Kızılay'ın kan kampanyasına duyarlılık gösterip kan bağışı yaptı.

Türk Kızılayı'nın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alıp herkesin kahramanı olan sağlık çalışanları Malatya'da kan bağışında bulundu. Yeni tip korona virüs ve Ramazan ayıyla birlikte kan verme oranı Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da düştü. Türk Kızılayı da vatandaşları kan vermeleri konusunda teşvik etmeye başladı. Korona virüsle mücadelede en ön safta yer alıp herkesin kahramanı olan sağlık çalışanları ise kan stoklarının azaldığını öğrenince kan bağışında bulundu.

Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, sağlık çalışanlarının bu örnek hareketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni tip korona virüs ve Ramazan ayı dolayısıyla Kan Bağışı ciddi anlamada azalırken, devam eden kan ihtiyaçlarını ve Kan stokları azaldı. Daha önce Yeşilyurt Belediyesi Başkanımız Mehmet Çınar tarafından kan bağışı organizasyonuna kan bağışlarımızın azaldığını ve kan bağışının önemini vurgulamıştık. Yeşilyurt Kızılay Şubesine Hayat Sağlık Sosyal Hizmetleri Vakfı ile birlikte organizasyon yapılarak kan bağışında bulunuldular, kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hayat Vakfı Malatya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan ise "Korana virüs nedeniyle ülkemizdeki kan ihtiyacından dolayı, daha çok sağlıkçılardan oluşan bir vakıf olarak, Yeşilyurt Kızılay Şubeye gelerek kan kampanyasına destek verdik" dedi.

Malatya Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Karaaslan da, "Korana virüs nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamayınca ülkemizde kan ihtiyacı azaldı. Bizler de Kızılay şubesine gerek kan bağışında bulunduk. Kan bağışı önemli ve herkes kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya Eczacılar Odası Başkan Ebru Sönmez ise "Korana virüs vakalarında sağlık çalışanları en ön safta yer alıp çalışıyorlar. Biz de ücretsiz maske dağıtımı yaptık" şeklinde konuştu.

Daha sonra sağlık çalışanları kan bağışında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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