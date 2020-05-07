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Koronavirüsü yenen 4 doktor, immün plazma bağışladı

Rize'de koronavirüs (Covid-19) tedavilerinin ardından görevlerine dönen 4 doktor, immün plazma bağışında bulundu.
 07 Mayıs 2020 21:11
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Koronavirüsü yenen 4 doktor, immün plazma bağışladı

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktorlar Nadir Emlek, Muhammet Öztürk, Muhammet Mürsel ve Ünsal Bağın'a görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan doktorlar, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 haftadır tedavi gören doktorlar, sağlığına kavuştu. Görevlerine başlayan doktorlar immün plazma bağışında bulundu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, koronavirüsü yenen doktorların plazma bağışına katkıda bulunduklarını belirterek, "Doktorlarımızın arasında üç kere plazma bağışında bulunan arkadaşlarımız var. Öncelikle Kızılay'a plazma bağışını destekliyoruz" dedi. Doktor Muhammet Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "12 gün evde karantinada kaldım. Daha sonra tedavinin ardından göreve başladım.

28 gün sonra ilk plazma bağışında bulundum. Bir daha da bulunacağım" diye konuştu. Doktor Nadir Emlek de "14 gün tedavi gördüm. Tedavimin ardından da iyileştim. Daha sonra plazma bağışında bulundum. İnşallah bu plazmanın hastalara şifa olmasını diliyorum" dedi.

Doktor Muhammet Mürsel Öğütveren ise serviste bulunduğu sırada bu virüse yakalandığını belirterek, "Tedavi gördük. Tedavimizin ardından Kızılay'dan arkadaşlar aradı plazmamızı da verdik. İyileşen hastalarımızdan plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu. Ateş ve gribal enfeksiyon şikayetleri ile kendisine test yapıldığını anlatan Doktor Ünsal Bağın, "Ben testimi yaptırdım ve pozitif çıktı. Eşimin de testini yaptırdım negatif çıktı. Tedavilerimi tamamladım, taburcu oldum. Kızılay'a iki kez plazma bağışında bulundum. Üçüncüyü de vereceğim" dedi.
DHA
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