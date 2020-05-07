Uzmanlar 'bağışıklığı yükseltir' dedi, satışlar arttı
|07 Mayıs 2020 21:16
|Yazdır
Dünyada etkisini sürdüren ve Türkiye'de de devam eden koronavirüsten korunmak için halk yoğun çaba harcarken, uzmanlar da bu süreçte yapılması gerekenleri sıralamayı sürdürüyor. Salgından korunmak için alınması gereken en önemli önlem ise vücudun bağışıklığını yükseltmek. Uzmanlar da vücudu korumak için birbirinden farklı yiyecek önerilerinde bulunuyor. Koronavirüse karşı uzmanların en son önerdiği besin, acı biber oldu. Acı biberin vücudu koruyan ve bağışıklığı güçlendiren bir besin olduğunun söylemesinin ardından Urfa'nın acı biberi olan isota Türkiye'de talep arttı.
'KORONAVİRÜSTEN SONRA TALEP ARTTI'
Koronavirüs öncesi satışların normal olduğunu söyleyen isot satıcısı Ömer Özdemir son dönemlerde isot satışında artış yaşandığını belirterek, "Virüs ve uzmanların açıklamalarının ardından pul biber ve isota talep artı. İsot ve pul biber alırken, kokusu, rengi, içindeki tohum miktarına dikkat etmek gerekir. Bazen başka ilden arayan müşteriler oluyor biberin pahalı olduğunu başka yerlerde 20-25 TL olduğunu söylüyorlar. Bunu da izah etmekte zorlanıyoruz" dedi.
İsot almaya gelen Mehmet Taşkın ise, "Uzmanlar televizyonda koronavirüse karşı isot ve acı biberin iyi olduğunu söyleyince bende geldim acı isot almaya. Bundan sonra virüse karşı iyi geliyorsa acı isot tüketiriz" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
07 Mayıs 2020 22:46
|Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı
07 Mayıs 2020 22:24
|Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'
07 Mayıs 2020 22:06
|Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
07 Mayıs 2020 21:46
|Prof. Dr. Tevfik Özlü'den berbere gideceklere 'hayati' uyarı
07 Mayıs 2020 21:41
|EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi
07 Mayıs 2020 19:05
|Koronavirüse karşı asansörlerde yeni düzen
07 Mayıs 2020 17:19
|Koronavirüslü anne doğum yaptı, bebek negatif çıktı
07 Mayıs 2020 16:31
|Selçuk Bayraktar: İBB ile protokol feshedilecek
07 Mayıs 2020 15:15
|Korona virüsü şeklinde ekmek üretti
07 Mayıs 2020 14:28