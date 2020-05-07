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Prof. Dr. Tevfik Özlü'den berbere gideceklere 'hayati' uyarı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Türkiye'nin normalleşme yönünde attığı ilk adımları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. 11 Mayıs itibariyle "yeni normalleşme" sürecinde ilk adımlarının atılacağı berber ve kuaförlerden hizmet vermeye başlayacak. Özlü, bunun bir ihtiyaç olduğunu alınan sıkı tedbirlerle berber ve kuaförlerin yeniden kapılarını açmasının merdiven altı hizmetlerin önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Öte yandan Özlü, berbere gidecek olan vatandaşlara hayati önem taşıyan tavsiyelerde bulundu.
 07 Mayıs 2020 21:41
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Prof. Dr. Tevfik Özlü'den berbere gideceklere 'hayati' uyarı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Türkiye'nin normalleşme yönünde attığı ilk adımları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. 11 Mayıs'ta başlayacak olan yeni normalleşme sürecinde AVM'ler, berber ve kuaförlerin açılacağı açıklanmıştı.

Özlü, kararların eskiye dönüş anlamına gelmediğinin altını çizdi ve Bilim Kurulu üyelerinin vermiş olduğu tavsiyeler doğrultusunda bu kararların aşama aşama başlayacağını söyledi. Berberlerin ve kuaförlerin açılmasıyla ilgili olarak, bunu birt ihtiyaç olduğunu söyleyen Özlü, tedbirler alarak buna müsaade edilmesi gerekir yoksa bir süre sonra merdiven altında bu hizmetler verildiğini bunun da daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Özlü, berbere gidecek olan vatandaşlara hayati önem taşıyan tavsiyelerde bulundu. Muhakkak maske ve sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çeken Özlü, tek kullanımlık malzemelerin kullanılması, ortak malzeme kullanımından kaçınılması ve randevu sistemiyle çalışılması konusuna dikkat çekti.

"VİRÜSÜN ŞAKASI YOK!"

Bodrum'da yaşanan hareketlilik ile ilgili konuşan Özlü, turizmde henüz alınmış bir karar olmadığını belki önümüzdeki aylar içerisinde gündeme geleceğini söyledi. Aşırı kalabalıklaşmanın riskli bulduğunu henüz tatil planı için erken olduğunu ifade eden Özlü, "Virüsün affetmiyor! Şakası yok, pusuya yatmış bizi bekliyor. Güven duymak iyi değil. Çünkü turizm sektöründe henüz güvenli bir ortam sağlanmadı ama çalışılıyor. Henüz daha ilk atağı bile durdurmuş değiliz. 2.253 kişi dün itibariyle bu virüse yakalandı. Durum böyleyken risk almaya gerek yok. Bir ilden diğer ile salgının taşınması gibi sonuçlar doğurabilir. Bence acele etmemeliyiz, ne kadar acele edersek o kadar süre uzayabilir. Şimdi dikkat eder süreci soğuyabilirsek yaz tatilimizi güvenle yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DALGA İÇİN NELERİ YAPMAMALIYIZ?

Günlük vaka sayılarındaki artışın ikinci bir dalga anlamına gelmediğini bu iniş-çıkışların normal olduğunu inişe geçildiğini söyleyen Özlü, çok sayıda kişilerin aynı anda bir araya gelmesinin ikinci bir dalga riski oluşturabileceğini söyledi. "Birinci dalga bitmedi" henüz diye Özlü, "Şu anda geçiş dönemindeyiz salgını başa sarmamak için çok dikkatli olmalıyız. İkinci dalga için önce salgın kontrol altına alınacak, normal hayat başlayacak. Ondan sonra yeni bir salgın başlayacak. Böyle bir süreç olur mu olmaz mı bilemiyoruz? Singapur ve Japonya'da böyle bir dalga oldu. Böyle bir korku endişe var özellikle güz döneminde (sonbahar) kışa doğru ikinci bir koronavirüs dalgasının tekrar dünyada olabileceğine dair kaygılar da var. Şu an itibariyle virüsü tanıdığımız ve ne yapacağımızı bildiğimiz için birinci dalgaya göre daha avantajlı konumda olacağız. Aşısı da bulunursa inşallah böyle bir durumun olasılığı da ortadan kalkar." dedi.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Her ilde durumun aynı olmadığını söyleyen Özlü, "Bir bölgede 14 gün vaka hiç görülmediyse artık oradan virüsün görülme olasılığı yok. Dışarıdan biri gelirse virüs getirir. O bölgede virüs dolaşımdan kalkmıştır. Bayram büyük risk, kentsel alanlardan kırsal alanlara bir hareket olacak, insanlar bayramlaşmak için memleketlerine dönerlerse yeni bir atağın başlama olasılığı var. Bu tür kararların bölgesel verilere göre alınacağı düşünüyoruz. Bilim Kurulu olarak tedbirler konusunda bayramda da sosyal mesafenin korunması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bayramı dijital ortamdan yapmalıyız. El öpmek, sarılmak, kucaklaşmak bu bayram riskli olabilir" dedi.
Anadolu Ajansı
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