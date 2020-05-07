1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.
 07 Mayıs 2020 21:46
Yazdır
Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin, uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da virüsle mücadelenin büyük yükünü çeken Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi.

Hastane, koronavirüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor

Koronavirüs tedavisinde büyük başarılara imza atan hastanenin bu başarılarının arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. En ön saflarda, yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastalarla ilgilenen yoğun bakım çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları, büyük risklere rağmen hastalarla temaslarını sürdürüyor. Hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastaların bakımını sağlık çalışanları üstleniyor.

Hastasının terini silen hemşire duygulandırdı

Solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan ve yüksek ateş nedeniyle terleyen hastaların terlerini uyurken hemşireler siliyor. Hemşirelerin bunu yapmak zorunda olmadığı bilinirken, fedakarlıkları göz yaşartıyor. Uyurken hastanın terini silen yoğun bakım hemşiresi Tuba Adanur, "Hastanın oda sıcaklığından dolayı teri çok fazla o yüzden zaman zaman gidip terini siliyorum, gözlerinde çapaklanma oluyor onları siliyorum. Düzenli sıvılarını ve ilaçlarını veriyoruz zaten'' dedi.

İşitme engelli hastayla yazarak anlaşıyorlar

İşitme engelli Kovid-19 hastalarıyla ilgilenirken de hemşireler ekstra çaba sarf ediyor. Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde tedavi edilen bir işitme engelli hasta ile sağlık çalışanları kalem kağıt yardımıyla anlaşıyorlar.

"Bilmediğimiz bir düşman vardı karşımızda, savaştıkça alıştık ve biz bu savaşı kazanıyoruz''

Türkiye'de İlk kovid-19 tanısı açıklandıktan sonra yoğun bir mücadelenin içerisine girdiklerini söyleyen Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Arlin Kendirli, hastanede yatak artışına giderek 60 yataklı bir sığınak yoğun bakım açtıklarını belirtti.

11 Marttan beri kovid-19'lu hastalara baktıklarını ifade eden Kendirli, sözlerine şöyle devam etti; "Son dönemde hem hasta sayımız hem de hastaneye başvuran pozitifli vaka sayımız azaldı. Yoğun bakım çalışanları her zaman her şeye hazırlıklıdır, yeri geliyor hastanın solunum desteği yeri geliyor hastanın eli, kolu, ayağı biz oluyoruz. Yine hazırlıklıydık ama bu kez bilmediğimiz bir düşman vardı karşımızda savaştıkça alıştık ve şu anda biz bu savaşı kazanıyoruz. Ama bizim bu savaşı kazanmamızdaki en önemli destekçi gizli kahramanlar, evde kalan Türk halkı olacak. Onlar da evde kalmaya devam etsinler ki; biz bu savaşı kazanalım."

"Ventilasyon uygulamalarında diğer ülkelere oranla çok iyiyiz"

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Eğitim Sorumlusu Prof.Dr. Güniz Köksal pandeminin başından bari 2 bin 700 Kovid-19'lu hastanın takibini yaptıklarını ifade ederek "490 hastayı yoğun bakım birimi olarak takip ettik. 205 hastayı da yoğun bakımlarda İnvaziv Mekanik Ventilasyon uygulayarak takip ettik. Dünyada Kovid-19 nedeniyle İnvaziv Mekanik Ventilasyon uygulanıp da hastaların yaşama şansı çok düşük olarak belirtilmesine rağmen 205 hastamızdan 92'sini ventilatörden ayırdık bir kısmının tedavisi hala devam ediyor. Örneğin İngiltere'de ölüm oranı yüzde 70, ABD'de yüzde 80'lerde ve Çin'de yüzde 90 olarak bildirimler yapıldı. Ama şu an bizim hastanemizin mortalitesi İnvaziv Mekanik Ventilasyon uygulamalarında yüzde 52 ila 53 arasındadır" diye konuştu.

Kovid-19 şüpheli hastalara uygulanan işlemler

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye gelen hastalar triyaj alanına alınıyor. Muayene olduktan sonra Korona virüs tespit edilen hastalar Kovid-19 polikliniklerine yönlendiriliyor. Hastaların klinik bulguları göz önüne alınarak tedaviye başlanılıyor. Hastalığın seyrine göre bazı hastalar ilaçla evden izlenilerek tedavi ediliyor. Durumu ağır olan hastalar ise hastanede tedaviye başlanıyor.

Hastanede takibi yapılan hastalardan solunum güçlüğü çeken kişiler ise yoğun bakım servisine yatırılıyor. Yoğun bakım servisinde solunum desteği sağlayan cihazlara bağlanarak tedavilerine başlanıyor. Hastalar, yoğun bakım sürecini daha rahat atlatabilmeleri için ventilatör cihazına bağlandıklarında uyutularak tedavi ediliyor. Bu hastalar uyurken de tüm bakımlarını sağlık çalışanları üstleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
07 Mayıs 2020 22:46		 Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı
07 Mayıs 2020 22:24
Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'
07 Mayıs 2020 22:06		 Prof. Dr. Tevfik Özlü'den berbere gideceklere 'hayati' uyarı
07 Mayıs 2020 21:41
Uzmanlar 'bağışıklığı yükseltir' dedi, satışlar arttı
07 Mayıs 2020 21:16		 EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi
07 Mayıs 2020 19:05
Koronavirüse karşı asansörlerde yeni düzen
07 Mayıs 2020 17:19		 Koronavirüslü anne doğum yaptı, bebek negatif çıktı
07 Mayıs 2020 16:31
Selçuk Bayraktar: İBB ile protokol feshedilecek
07 Mayıs 2020 15:15		 Korona virüsü şeklinde ekmek üretti
07 Mayıs 2020 14:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:06 - Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi23:01 - İlkokul öğretmeni, masayı ders tahtası yaptı22:56 - MEB'den yönetici atama duyurusu22:56 - Müdür ve öğretmenler, öğrencilerine evlerinde kitap dağıttı22:51 - Isparta Valisi, İl genelindeki vaka sayısını açıkladı22:46 - Deneme amaçlı yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor22:42 - 7 yaşındaki Selim'den acı haber!22:37 - Belediye'den sosyal mesafe tedbiri: Bankların ortası kesildi22:32 - DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı22:28 - Şehir merkezinden koyun sürüsü geçiren çobana ceza
22:24 - Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı22:20 - İmamoğlu'na tehdit suçundan yargılanan sanığa tahliye22:14 - MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek22:10 - Konut sahipliği oranları düşüyor, kiracılık artıyor22:06 - Fenerbahçe duyurdu! 'Testi pozitif çıktı'22:01 - Öğretmenler ürettikleri dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor21:56 - Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı artıyor21:51 - CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına indi
Otogardaki görevi kabul etmeyen öğretmene 'Kınama'
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Maske'de tavan fiyat belli oldu
BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
Vali açıkladı... 8 gündür pozitif vaka yok
Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül
Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yem etkisi 1
burun altı maske 1
feeling poor 2
anneye armağan seçmenin zorlukları 1
vis a vis 3
dalya 1
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 2
doğa yürüyüşü 1
can sıkıntısı 1
ulaşgkc 3
SON İLANLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam