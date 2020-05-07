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CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı

Netflix'in Türk yapımı dizilerinden Aşk 101'e ilişkin CİMER'e yapılan "eşcinselliğe özendiriyor" şikayeti karara bağlandı. Savcılık, soruşturmaya yer olmadığına hükmetti...
 07 Mayıs 2020 21:51
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CİMER'e şikayet edilmişti: Soruşturmaya yer yok kararı alındı

Daha yayınlanmadan çok konuşulan Netflix'in Türk yapımı dizilerinden Aşk 101, RTÜK'ün uyarısı sonrasında bir de CİMER'e yapılan ihbarla gündeme gelmişti.

CİMER'e yapılan ihbarda dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği iddia ediliyordu.

Savcılık, Aşk 101 hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda dizinin kamuya açık bir televizyon kanalında yayınlanmadığı, Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiği vurgulandı ve ihbar değerlendirmeye alınmadı.

Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun rol aldığı gençlik dizisi, 24 Nisan'da seyirciyle buluşmuştu.
Memurlar.Net
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