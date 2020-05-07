Şehir merkezinden koyun sürüsü geçiren çobana ceza
Van'a getirilen koyun sürüsü gece saatlerinde kent merkezinden geçti. Penceresini açan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, izinsiz olarak koyun sürüsünü şehir merkezinde geçiren Nedim Yiğiter'e para cezası uygulandı.
|07 Mayıs 2020 22:28
|Yazdır
Van merkezinin en işlek iki mekanlarından olan Maraş ve Cumhuriyet Caddelerinden geçen koyun sürüsü, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da araç ve yaya trafiğine kapatılan, bugün sabah saatleri itibariyle kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinden geçen koyun sürüsünü gören İpekyolu Belediye Zabıta ekipleri harekete geçti.
Küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter'e, hayvan sürüsünü izinsiz şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre "Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek" gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Isparta Valisi, İl genelindeki vaka sayısını açıkladı
07 Mayıs 2020 22:51
|Belediye'den sosyal mesafe tedbiri: Bankların ortası kesildi
07 Mayıs 2020 22:37
|Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı artıyor
07 Mayıs 2020 21:56
|Ağrı'daki Bekiran Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği
07 Mayıs 2020 20:56
|2020 'Patara Yılı' ilan edilmişti... Heyecanlandıran yazıt bulundu
07 Mayıs 2020 19:00
|İstanbul'da trafik yoğunluğu virüs öncesine geri döndü
07 Mayıs 2020 18:53
|Bodrum Belediye Başkanı: 24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur
07 Mayıs 2020 18:45
|Parkta sosyal mesafeli namaz
07 Mayıs 2020 18:38
|Kapıya astığı mesajla gülümsetmişti: O amca maaşını teslim aldı
07 Mayıs 2020 18:25
|Karantinadan kaçan adam çay ocağında yakalandı
07 Mayıs 2020 18:06