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MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), "Evde üniversite" sloganı ile başlattığı uzaktan eğitim projesinde öğrencilere 100 lira İnternet Destek Bursu verecek.
 07 Mayıs 2020 22:14
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MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), "Evde üniversite" sloganı ile başlattığı uzaktan eğitim projesinde öğrencilere 100 lira İnternet Destek Bursu verecek.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla derslerin yüzde 98'inin uzaktan eğitim ile kesintisiz bir şekilde verildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Öğrenci odaklı eğitim anlayışımız çerçevesinde öğrencilerimiz ile irtibat hallinde olmaya çalışıyor ve Twitter, Instagram ve e-mail üzerinden tarafımıza göndermiş oldukları sıkıntılara çareler üretmek üzere tüm ekipçe seferber oluyoruz. Bir öğrencimizin bile eğitiminden geri kalmasını istemiyoruz. Uzaktan eğitim derslerine yüzde 100'lük bir katılımın sağlanması için imkanlarımızı son sınırına kadar zorluyoruz."

İnternet paketi alamayan öğrencilere bir defaya mahsus 100 lira İnternet Destek Bursu vereceklerini aktaran Özcoşar, "Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin en geç 10 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar İnternet Burs Başvuru Formu'nu elektronik ortamda doldurarak basvurusks@artuklu.edu.tr adresine göndermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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