Koronadan hayatını kaybetti! 154 kişi izolasyona alındı
|07 Mayıs 2020 22:24
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Burdur'da cezaevinden tahliye edildikten sonra evinde karantinaya alınan Zafer Balaca'ya, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Eşinde de korona tespit edilen Balaca, 10 günlük tedavi sonrasında hayatını kaybetti. Çiftin temasta bulunduğu 154 kişi ise evlerinde izolasyona alındı.
TEMASTA BULUNDUĞU 154 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Dalaman Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen Zafer Balaca, Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. 26 Nisan günü ise öksürük şikayetiyle ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 27 Nisan günü Balaca ile eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri tarafından çiftin temaslı olduğu 154 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.
HAYATA TUTUNAMADI
10 gündür tedavi altında olan Zafer Balaca, dün gece yaşamını yitirdi. Balaca'nın cenazesi, bu sabah Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi. Balaca'nın eşinin tedavisi ise halen Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.
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