DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı
DSÖ koronavirüsün varolan yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı belirtilerine ishal, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yutmada güçlük, eklem ağrıları, ciltte döküntüler ile el ve ayak parmaklarında renk değişikliği de ekledi.
|07 Mayıs 2020 22:32
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi.
Örgüt virüsün, ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı ile kendini gösterebileceğini duyurdu.
Ayrıca, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği gibi daha az görülen belirtilerin de olabileceği belirtildi.
Bilindiği üzere; nefes darlığı, kuru öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler ile başlayan korona belirtileri zaman içerisinde pek çok semptom ile kendini göstermeye devam ediyor.
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