DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi.

Örgüt virüsün, ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı ile kendini gösterebileceğini duyurdu.

Ayrıca, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği gibi daha az görülen belirtilerin de olabileceği belirtildi.

Bilindiği üzere; nefes darlığı, kuru öksürük, yüksek ateş gibi şikayetler ile başlayan korona belirtileri zaman içerisinde pek çok semptom ile kendini göstermeye devam ediyor.