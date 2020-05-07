7 yaşındaki Selim'den acı haber!
|07 Mayıs 2020 22:42
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Olay, Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin T. (64) yönetimindeki plakası belirlenemeyen kum yüklü damperli kamyon, bir vatandaşın evinin yanında kum boşaltırken, yan yattı. Kamyonun kum boşaltmasını seyreden ve orada oynayan birkaç çocuktan biri olan Çavdır İlkokulu 1-B sınıfı öğrencisi Saydan Selim İrbeç, yan yatan damperin ve kumların altında kaldı. Diğer 3 çocuk ise kaçarak kurtuldu.
Ağır yaralı olarak damperin altından çıkarılan Saydan Selim İrbeç'e ilk müdahale, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Saydan Selim İrbeç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Mustafa ve Yasemin İrbeç çiftinin, üç çocuğundan en küçüğü olan Saydan Selim İrbeç'in cenazesi Çavdır Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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