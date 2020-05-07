MEB'den yönetici atama duyurusu
|07 Mayıs 2020 22:56
|Yazdır
Bilindiği üzere 22/04/2020 tarih ve 6551264 sayılı onay ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında 4 ve 8 yıllık yönetici görevlendirme süresini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilerden, katıldıkları sınavlarda gösterdikleri başarı durumuna göre görevlendirilen ve daha sonra kurumları özel program ve proje uygulayan eğitim kurumuna dönüşen yöneticilere, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme sürecinde başvuru hakkı verilmişti. Ancak illerden gelen geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere bu durumda olan yöneticilerden, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme başvuru hakkı bazı yöneticilere verildiği bazı yöneticilere de verilmediği anlaşılmıştır.
Bu kapsamda olan bütün özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki 4 ve 8 yıllık yöneticilik görev sürelerini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilere, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuru hakkı verilmesi;
2020 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme takvimi çerçevesinde, kurumlarında 4 ve 8 yıllık yöneticilik görev sürelerini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilerden yeniden yönetici görevlendirme başvurusunu çeşitli nedenlerle zamanında tamamlayamayan yöneticilere de başvurularını tamamlama fırsatı verilmesi;
Bakımından başvuru ve onay süresinin 08/05/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu kapsamdaki yöneticilerin başvuruda bulunmaları için il yöneticililerimizin gerekli tedbirleri alması hususunda bilgilerinizi rica ederim.
Personel Genel Müdürlüğü
Merkez Atama Daire Başkanlığı
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi
04 Mayıs 2020 09:30
|Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?
29 Nisan 2020 00:10
|MEB'den, özel öğrenci yurt ücretlerinin iadesine dair açıklama
28 Nisan 2020 00:52
|İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları
28 Nisan 2020 00:16
|MTSK e-Sınav oturumları 4 mayıstan sonraya ertelendi
28 Nisan 2020 00:12
|Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi
28 Nisan 2020 00:07
|Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?
28 Nisan 2020 00:01
|İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciler ile çırak öğrencilerin SGK ve ücretleri konusunda açıklamalar
14 Nisan 2020 00:00
|Koronavirüs travmasına karşı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin alınacak önlemler
13 Nisan 2020 12:27
|Okul pansiyonlarından barınma ihtiyacı olan vatandaşlarda faydalanacak
13 Nisan 2020 08:08