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MEB'den yönetici atama duyurusu

 07 Mayıs 2020 22:56
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MEB'den yönetici atama duyurusu

Bilindiği üzere 22/04/2020 tarih ve 6551264 sayılı onay ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında 4 ve 8 yıllık yönetici görevlendirme süresini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilerden, katıldıkları sınavlarda gösterdikleri başarı durumuna göre görevlendirilen ve daha sonra kurumları özel program ve proje uygulayan eğitim kurumuna dönüşen yöneticilere, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme sürecinde başvuru hakkı verilmişti. Ancak illerden gelen geri bildirimlerden anlaşıldığı üzere bu durumda olan yöneticilerden, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme başvuru hakkı bazı yöneticilere verildiği bazı yöneticilere de verilmediği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda olan bütün özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarındaki 4 ve 8 yıllık yöneticilik görev sürelerini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilere, diğer eğitim kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuru hakkı verilmesi;

2020 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme takvimi çerçevesinde, kurumlarında 4 ve 8 yıllık yöneticilik görev sürelerini 19/06/2020 tarihi itibarıyla tamamlayan yöneticilerden yeniden yönetici görevlendirme başvurusunu çeşitli nedenlerle zamanında tamamlayamayan yöneticilere de başvurularını tamamlama fırsatı verilmesi;

Bakımından başvuru ve onay süresinin 08/05/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamdaki yöneticilerin başvuruda bulunmaları için il yöneticililerimizin gerekli tedbirleri alması hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Personel Genel Müdürlüğü

Merkez Atama Daire Başkanlığı
Memurlar.Net - Özel

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