Müdür ve öğretmenler, öğrencilerine evlerinde kitap dağıttı
|07 Mayıs 2020 22:56
|Yazdır
Manisa'nın Selendi ilçesi Çamlıca İlköğretim Kurumu idarecileri ve öğretmenleri taşımalı sistem ile okullarına gelen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile evlerinde eğitim alan öğrencilere evlerine kadar giderek tek tek kitap dağıttı.
Çamlıca İlköğretim Kurumu Müdürü Adnan Kılıç, Müdür Yardımcısı Ahmet Gürcan ve öğretmenler salgın nedeniyle okulların kapalı olması ve öğrencilerin eğitimlerine evlerinden uzaktan eğitim ile devam etmesi sonrası mahalleleri gezip tek tek evleri dolaşarak öğrencilerine kitap servisi yaptı.
'Öğrenciler dersleri unutmasınlar' diyerek yola çıkan idareci ve öğretmenler 8. sınıflara sınava hazırlık ile diğer öğrencilere de hikaye kitaplarını teslim etti. Taşıma merkezi öğrencilerine yapılan kitap desteği öğrencileri mutlu ederken Okul Müdürü Adnan Kılıç, "Öğrencilerimiz salgın nedeniyle okula gelemiyor. Uzaktan eğitim alıyorlar. Bizde öğrencilerimizi düşünerek kitapları evlerine kadar götürdük.
Dezenfekte ettiğimiz kitapları öğrencilerimize teslim ettik. Yeter ki onlar evde kalsınlar, sağlıklı olsunlar. Bizler her zaman onların eğitimi için yanlarındayız. Her zaman ihtiyaçları olduğunda gece gündüz bizleri arayabilirler. Bol bol kitap okuyup verimli çalışsınlar." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İlkokul öğretmeni, masayı ders tahtası yaptı
07 Mayıs 2020 23:01
|Öğretmenler ürettikleri dezenfektanı ücretsiz dağıtıyor
07 Mayıs 2020 22:01
|Öğretmenler 'vefa'larıyla yaşlılara da evlat oldu
07 Mayıs 2020 21:01
|Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilerini unutmadı
06 Mayıs 2020 22:06
|Elazığ'da öğretmenler günde 3 bin maske üretiyor
04 Mayıs 2020 19:28
|Ek ders görüş yazıları neden tüm il milli eğitimlere yazılmıyor
04 Mayıs 2020 14:30
|Öğretmen, engelini unuttu sağlık çalışanları için seferber oldu
03 Mayıs 2020 13:10
|Bisikletiyle 17 öğrencisine her hafta hikaye kitabı dağıtıyor
03 Mayıs 2020 11:32
|Buzdolabı tahta, mutfak sınıf oldu
03 Mayıs 2020 11:00
|Öğretmenlerden Bakan Selçuk'a doğum günü süprizi
01 Mayıs 2020 16:06