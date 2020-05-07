İlkokul öğretmeni, masayı ders tahtası yaptı
|07 Mayıs 2020 23:01
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Malatya'da bir ilkokul öğretmeni, virüs salgını süresince evden öğrencilerine İnternet üzerinden ders anlatırken masa ve dolabı ders tahtası olarak kullandı.
Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğretmeni aynı zamanda şair yazar Nilüfer Zontul Aktaş, pamdemi sürecinde öğrencilerle İnternet üzerinden günlük ders işlemeye devam etti. Aktaş, evde kısıtlı imkanlarla ders anlatırken masa ve dolayı ters tahtasına dönüştürerek evini adeta sınıfa çevirdi. İnternet üzerinden de aktif şekilde öğrencileri ile birlikte olan Aktaş, onlara yazdığı hikaye ve masalları da anlatıyor.
Bu hassasiyeti sosyal medyada gören Aselsan Başaran İleri Teknolojileri Şirketi ise Öğretmen Akdaş ve öğrencilerine süpriz yaptı. Şirket evinde buz dolabı, sehpa, kapı gibi eşyaları tahta gibi kullanan öğrencilere jest yaparak yazı tahtası, silgi ve tahta kalemi hediye etti. Şirketin Halkla İlişkiler Müdürü Melek Kızgın tarafından yazı tahtaları okulun bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyularak verilere teslim edildi.
Öğrencilerde yeni tahtalarında öğretmenleri ile yaptıkları derste çektikleri fotoğrafları ile şirkete teşekkür ettiler.
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