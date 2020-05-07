Bakan Selçuk'a 'örgü bebek' sürprizi

Mersin'in her bir ilçesinde, köylerinde, merkezde görevli binlerce öğretmen çocukları, eşleri ile birlikte "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katıldı.

Dijital yayın platformu üzerinden canlı yayınla büyük bir aile buluşması şeklinde gerçekleşen video konferansta Bakan Selçuk, meslektaşlarına seslendi.

Öğretmenlerin öğrencilerinden fiziki olarak ayrı olduğu bu olağandışı süreçte, onlara destek olmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her biriniz çocuklarımıza, velilerimize, milletin derdine sahip çıkarak öğretmenlerin bu meselenin çözümünde var olduğunu gösterdiniz. Çocuklarımız bu dönemde hem akademik hem de duygusal desteğe ihtiyaç duyuyor. Sizden ricam öksüz ve yetim çocuklarımızla özel olarak ilgilenmeniz, onlara pozitif ayrımcılık yapmanız. Öğrencilerinizi bir emanet bilip onlar için elimizden daha fazla ne gelir sorusunu sormakta fayda var. Velilerimizle daha çok temasta olmakta fayda var. Ben 'biz de buradayız' diyen sizlere, tüm meslektaşlarıma yürek dolusu sevgilerimi iletiyorum."

Bakan Selçuk, engelli örgü bebeklerden birini istedi

Ziya Öğretmen ile buluşan meslektaşlarının hepsinin önerileri, iletecek projeleri, mesajları vardı. Bakan Selçuk o nedenle sözü meslektaşlarına bıraktı.

Yayına bağlanan öğretmen Nuray Taşçı'nın yanında ördüğü bebekler de vardı. Taşçı görme engelli dedesinden esinlenerek örmeye başladığı kimi protezli kimi tekerlekli sandalyede, bedensel engelli bebekleri gösterdi. Nuray öğretmene "O bebeklerden birini istiyorum" diye seslenen Bakan Selçuk bir sürprizle karşılaştı. Taşçı, Ziya Öğretmen'in de örgü bebeğini yapmaya başlamıştı. Nuray öğretmen kısa zamandan tamamlayıp hem Ziya öğretmen bebeğini hem de bir engelli bebeği gönderme sözü verdi.

Soru soran hemen her öğretmenin yanı başında Bakan'ı dikkatle dinleyen çocukları da vardı. Öğretmen Hasan Küpük'ün ikiz çocuklarının çok önemli bir isteği oldu. "Bakanım okulları çabucak açar mısınız? Arkadaşlarımızı çok özledik." diye seslendiler. Bakan Selçuk da onlara "İnşallah yavrum. Herşey yoluna girsin. Okullarda buluşacağız." diye söz verdi.

Hem kendisi hem eşi öğretmen olanlar çoğunluktaydı ama bir de ikinci neslin de öğretmenliği seçtiği evler vardı. Muhterem Kurt öğretmen, seneye emeklilik dilekçesini verip bayrağı öğretmen adayı olan kızına devredeceğini söyledi.

Buluşmanın gönüller arasında bir köprü inşa ettiğini belirten öğretmenler Bakan Selçuk'u kentlerine davet etti.

Çok sıcak bir sohbet şeklinde gerçekleşen buluşma, Bakan Selçuk'un öz çekimi ve en kısa zamanda Mersin'e gideceği sözüyle son buldu.