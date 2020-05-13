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Okulların tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, ücretli öğretmenlerin görevine son verilebilir mi?

Geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Eğitim kurumlarının Covid-19 salgını nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin görevlerine son verilmesinin, "sosyal hukuk devleti" anlayışına ve ücretli öğretmenlere pandemi süresince ek ders ödenmesi kararının düzenlenme amacına uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
 13 Mayıs 2020 14:00
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Okulların tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, ücretli öğretmenlerin görevine son verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 05.05.2020 tarih ve 6771622 sayılı yazılarıyla; Covid-19 salgını nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlere, bu süreçte ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği ile bu öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere ne şekilde ek ders ücreti ödeneceğine ilişkin soruları cevaplandırdı.

Bilindiği gibi daha önce 13.04.2020 tarih ve 6338779 sayılı yazıda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı ders okutanların, söz konusu sürelerde ek ders görevlerini ne şekilde yapmış sayılacakları belirtilmiştir.

Diğer taraftan, geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kurumlarının tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.

Bu nedenle, geçici görevli, izinli veya raporlu iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6'ncı maddede; "(1) 2019-2020 öğretim yılında, 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.

(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm, Anayasamızda ifadesini bulan "sosyal hukuk devlet" anlayışının bir gereği olarak düzenlenmiştir. Daha önce yalnızca fiilen okuttukları dersler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılan ve fiilen okutmadıkları ders görevlerini herhangi bir şekilde yapmış sayılmayan ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler bakımından yapılan bu geçici düzenlemenin, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumun ortaya çıkarabileceği muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi için yapıldığı kuşkusuzdur. Dolayısıyla olağan durumlarda uygulanması öngörülen bazı işlemlerin, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumda aynı şekilde uygulanmasının mümkün olamayacağı düşünülmektedir.

Sonuç itibarıyla, eğitim kurumlarının Covid-19 salgını nedeniyle tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin yerine daha önce ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin görevlerine son verilmesinin, "sosyal hukuk devleti" anlayışına ve anılan Kararın yukarıda belirtilen geçici 6'ncı maddesinin düzenlenme amacına uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

işte o yazı;

Bu yazıdan sonra noktası virgülü aynı olmak üzere 08.05.2020 tarih ve 6842884 sayılı bir yazıda Antalya valiliğine yazılmıştır. Burada tekraren "Ek ders görüş yazıları neden tüm il milli eğitimlere yazılmıyor" haberimizde sorduğumuz soruyoruz MEB bu konuda genel bir yazıyı neden yazarak tüm illere göndermiyor?

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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