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Validen özel izinle evlendiler

Antalya'da geçen mart ayında yapacakları düğünleri, gelin adayı 19 yaşındaki Aslınur Gümüş'ün 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle ertelenince nişanlısı Nedim Kütük (24), sosyal medyadan Vali Münir Karaloğlu'dan yardım istedi. Vali Karaloğlu'nun nikah kıymaları için bir günlük özel izin verdiği çift, evlendi.
 07 Mayıs 2020 23:36
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Validen özel izinle evlendiler

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden şoför Nedim Kütük (24) ve Muratpaşa ilçesinde oturan Aslınur Gümüş (19), geçen yıl aralık ayında nişanlandı. Genç çift mart ayında düğün kararı aldı. Ancak koronavirüs salgınının ortaya çıkması nedeniyle düğünleri iptal oldu.

Koronavirüs yasaklarının kalkmasını bekleyen gençler süreç uzayınca sosyal medya üzerinden Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi. Nedim Kütük, Vali Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek, "Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi, izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer valim evlenmek istiyoruz" diye yardım istedi. Vali Karaloğlu ise "Arkadaşlar sizi arayacak" karşılığını vererek, iki gencin evlilik işlemlerini yapabilmesi için yaş sınırına takılan Aslınur Gümüş için 1 günlük özel izin verdi.

İZNİ ALIP EVLENDİLER

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'evlendirme' amaçlı seyahat izin belgesini alan gençler, sabah nikah evrakını hazırladı, öğleden sonra da nikah masasına oturdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak az sayıda kişinin katılımı ile nikahları kıyılan gençler, mutluluklarını gazetecilerle paylaştı. Gençler kendilerine evlenme fırsatı veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Muratpaşa Kaymakamlığı'na teşekkür etti.

VALİDEN 5 DAKİKADA YANIT

Nişanlısının sosyal medyadan ulaştığı Vali Münir Karaloğlu'dan 5 dakika sonra yanıt geldiğini söyleyen Aslınur Gümüş, "Çok mutluyuz. Aralık ayında nişanlandık. Mart ayında da düğünümüz olacaktı, iptal oldu. Sağ olsun valimiz de bu konuda bize yardımcı oldu" dedi. Valinin kendisine atılan çok sayıdaki mesaj arasında kendilerinin mesajını görmesi ve yardımcı olmasının çok güzel ve özel bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Aslınur Gümüş, "Gerçekten çok mutlu oldum. Validen bize çok güzel bir düğün hediyesi oldu" diye konuştu.

Nedim Kütük ise valiye mesaj atmasında televizyonda izlediği bir haberin etkili olduğunu ifade ederek, "Geçenlerde televizyonda haber izliyordum. Hamile bir bayan vardı. Karpuza aşermiş. Vali o bayan için eşine özel izin vermiş. Ben de şansımı denemek istedim. Sağ olsun, o da anında cevap verdi. Tabi valinin cevabını gördüğümde çok heyecanlandım. Hemen herkesi aradım. Sonra kaymakamlıktan aradılar. İşlemlerimiz en hızlı şekilde oldu" dedi.
DHA
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