Rekor seviye'ye ulaşan dolar düşüyor!
Dolar/TL kuru an itibariyle 7,11 TL den alıcı buluyor.
|07 Mayıs 2020 23:41
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Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 618 baz puana yükseldi.
Geçen hafta 7 seviyesini aşan Dolar/TL bugün rekor kırdı. Kur 7.2690 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Kur son olarak Ağustos 2018'te 7.24 ile zirveyi görmüştü. Lira böylece yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetti.
Dolar/TL kuru an itibariyle 7,11 TL den alıcı buluyor.
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