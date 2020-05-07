1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte Türk Lirası'na yapılan operasyonun perde arkası!

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam etti. Bu kez bazı uluslararası ve yerli şirketleri de devreye soktular.
 07 Mayıs 2020 23:47
Yazdır
İşte Türk Lirası'na yapılan operasyonun perde arkası!

Sabah Yazarı Dilek Güngör'ün yazısına göre, Londra'lı bankalar Türk bankalarından TL kredi kullanıp, sonra bu TL'yi muhabir bankalar kanalıyla Londra'ya taşıyıp orada dövize dönüyor, böylece Türk Lirası'nın değer kaybetmesine neden oluyor.

ŞİRKETLERİ PARAVAN OLARAK KULLANIYORLAR

TL'ye erişmekte zorlandıklarında, Türkiye'de iş yapan bazı uluslararası gıda, tütün ve ilaç şirketlerini paravan olarak kullanıp, onların Türk bankalarından aldıkları kredileri veya türev ürünler ile elde ettikleri TL' yi Londra'ya taşıyorlar. Hatta Türkiye'de yerleşik bazı yabancı şirketlerin de bu oyunun parçası olduğu değerlendiriliyor. Örnek verecek olursak, bir gıda şirketi Türk bankasından yüklü miktarda TL krediyi çekiyor. Sonra onu Londra'daki bankaya taşıyor. Ya da buradaki dolar hesabı TL'ye çevriliyor. Londra'da mevduat hesabı açılıyor. Para, Türk bankasının Londra'daki şubesine aktarılıyor. Müşteriye Londra'da yüksek miktarda faiz sunulduğu için alan memnun satan memnun. Londra'ya ulaşan TL, spekülatif işlem için sırada bekleyen finans çetesine satılıyor.

SWAP KURUTULDU BAŞKA YÖNTEM BULDULAR

Ağustos 2018'den sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonundaki ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle TL'ye operasyon kalkmaya kalkanların swap silahı ellerinden alınmıştı. Londra'da tezgahüstü piyasada bu işlemi yapacaklara ciddi sınırlamalar getirilmişti. BDDK ve Merkez Bankası'nın swap adımlarıyla köşeye sıkışan Londralı bankalar, TL'ye erişmek için bu kez alternatif yollar buldu. Ancak BDDK yeni yöntemle spekülasyon yapmalarına da izin vermemekte kararlı.

AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı

ÜÇ BANKAYA YASAK GELDİ

Daha önce swap'la spekülatif atakların önünü kesen BDDK, bu kez Londra merkezli kur manipülasyonu yapan bankalarla ilgili ciddi önlemler aldı. Londra kaynaklı bu bankalara, Türk bankalarla döviz işlemi yapma yasağı getirildi. Kurum, BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'e yasak getirdi. Alınan kararda, "Bu üç banka Türkiye'deki bankalara karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, yurt dışında kurulu söz konusu bankalar dahil ülke bankalarımıza Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen tüm yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine Kurul tarafından karar verilmiştir" denildi.

Prof. Dr. Kerem Alkin: Dolar/TL manipülasyonu yapılıyor

TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR DA UYARILDI

BDDK Türk bankalarına da yazı gönderdi. Sözü edilen yurt dışı finansal kuruluşların yaptığı işlemlere ya da benzeri manipülatif faaliyetlere aracılık eden yurt için bankalar hakkında da gerekli idari işlemlerin tesis edileceği vurgulandı. Ayrıca, döviz kuru ve faiz dahil, finansal piyasalarda yapay fiyat oluşumuna neden olacak bütün işlemlerin Bankacılık Kanunu'nun 76. Maddesi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde suç sayıldığı bankalara hatırlatıldı. Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını suni olarak etkileyen veya etkileyebilecek eylemlere dahil olmak veya aracılık etmenin de aynı kapsamda olduğu hatırlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Finans çetesi suçüstü yakalandı
08 Mayıs 2020 09:03		 Hijyen ürünlerinde 'talep patlaması' yaşandı
07 Mayıs 2020 21:32
Prof. Dr. Kerem Alkin: Dolar/TL manipülasyonu yapılıyor
07 Mayıs 2020 21:27		 BDDK, 3 bankaya döviz işlem yasağı getirdi
07 Mayıs 2020 14:53
BOREL'in litrelik boyları da raflarda yerini aldı
07 Mayıs 2020 12:10		 Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu
07 Mayıs 2020 08:27
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
07 Mayıs 2020 04:25		 S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
07 Mayıs 2020 00:38
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
07 Mayıs 2020 00:16		 Tapuda 2,5 milyon liralık sahtecilik girişimi engellendi
06 Mayıs 2020 23:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
İlk ve ortaokul ile liselerede sınıf geçme esasları belirlendi
Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye
Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!
Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
Üç büyük baronun etkisi azaltılacak
Bakan Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Fenerbahçe'de Korona şoku! Antrenmanlar iptal...
Sahur vakti İstanbul'da korkutan göçük
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 4
maskov87 2
trabzon'da yapılan muhteşem köprü 1
Küçük ev aletleri 1
feeling poor 2
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 3
ulaşgkc 3
ekonomik kriz 4
geceye bir şiir bırak 2
fenerbahçe idari personelinde corona virüs çıkması 1
SON İLANLAR
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam