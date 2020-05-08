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8 Mayıs 2020 'den önemli gündem başlıkları

8 Mayıs 2020 'den önemli gündem başlıkları
 08 Mayıs 2020 00:02
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8 Mayıs 2020 'den önemli gündem başlıkları

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyası dijital lansman toplantısına katılacak.

(Ankara/13.30)

2- TÜİK, nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

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Anadolu Ajansı
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