8 Mayıs 2020 'den önemli gündem başlıkları

CUMA NAMAZLARININ KILINMAYA BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU Salgının etkisinin kırılmasıyla birlikte son dakika haberleri ve gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Dünyayı saran koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla bir süredir devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşmeye bırakıyor. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.