8 Mayıs 2020 'den önemli gündem başlıkları
|08 Mayıs 2020 00:02
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EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyası dijital lansman toplantısına katılacak.
(Ankara/13.30)
2- TÜİK, nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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