1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyada korona virüsten ölenlerin sayısı 270 bini aştı

Dünya genelinde korona virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 900 bini geçti. Ölenlerin sayısı 270 bini aştı.
 08 Mayıs 2020 00:51
Yazdır
Dünyada korona virüsten ölenlerin sayısı 270 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 3'e, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 577'ye ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 76 bin 693 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 30 bin 615 ile İngiltere, 29 bin 958 can kaybıyla İtalya, 26 bin 70 ile İspanya, 25 bin 987 ile Fransa, 9 bin 54 ile Brezilya, 8 bin 415 ile Belçika, 7 bin 392 ile Almanya, 6 bin 486 ile İran, 5 bin 288 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Kanada (4 bin 404), Türkiye (3 bin 641), İsveç (3 bin 40), Meksika (2 bin 704), İsviçre (1810), Hindistan (1889), Ekvador (1654), Peru (1627), Rusya (1625), İrlanda (1403) ve Portekiz (1105)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 333 bin 935 kişi iyileşirken, 2 milyon 299 bin 639 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlıkçıya güven 10 üzerinden 9.9
08 Mayıs 2020 09:49		 İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezenlere polis ceza kesti
08 Mayıs 2020 09:42
Türkiye'nin bağışıklık haritası çıkarılacak
08 Mayıs 2020 09:04		 Virüsle mücadelede yapay zeka başarısı
08 Mayıs 2020 08:25
Aşıyı hızlandırmak için virüs bulaştıracaklar
08 Mayıs 2020 08:17		 Kenar mahallelere kadar antikor testi yapılacak
08 Mayıs 2020 07:43
Sanki salgın bitmiş gibi hayat tamamen normale döndü
08 Mayıs 2020 07:31		 Sahur vakti İstanbul'da korkutan göçük
08 Mayıs 2020 06:50
Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?
08 Mayıs 2020 02:07		 ÖNDER'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
08 Mayıs 2020 01:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
20 bin TL üzeri altın alanlar mercek altında
İdare Mahkemesi, bir ihraç kararını daha iptal etti
İlk ve ortaokul ile liselerede sınıf geçme esasları belirlendi
Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye
Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu gidiş eve değilse, iyi değil!
Hatıra binaen ilaç yazma, görevi kötüye kullanma suçu oluşturur mu?
Üç büyük baronun etkisi azaltılacak
Bakan Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
Fenerbahçe'de Korona şoku! Antrenmanlar iptal...
Sahur vakti İstanbul'da korkutan göçük
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sense 8 1
fenerbahçe idari personelinde corona virüs çıkması 1
Küçük ev aletleri 1
türküsü olan insan 1
trabzon'da yapılan muhteşem köprü 1
feeling poor 2
anneye armağan seçmenin zorlukları 1
dalya 1
deniz gezmiş 2
liglerin 12 haziran'da başlaması 4
SON İLANLAR
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam