Bakan Koca'dan Devlet Bahçeli'ye teşekkür
|08 Mayıs 2020 02:05
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığımız gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor. Sn.Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum."
Şahsi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bahçeli, " Türkiye KOVİD-19 badiresinden kurtulacaktır yeter ki bir olalım, birlikte refleks gösterelim, hep beraber aynı safta toplanalım. Tedbir, temkin, tedaviyle başarıya ulaşmamız mutlaktır. Evde kalmak, solunum cihazına bağlı olarak hastanede yatmaktan çok daha iyidir. Salgından siyasi rant elde etmenin peşinde koşan defolu siyasetçilere itibar hezeyan ve hüsran verici akıbetlere kapı aralayacaktır. Virüsün tehlikelerini hesap etmeden, bulaşıcılık özelliğini ciddiye almadan toplumsal hayatın içine telaşla karışmak, çağrı ve uyarılara yüz çevirmek, bilinsin ki büyük bir vebaldir. Bana bir şey olmaz diyenlere de, dilemeyiz ama, her an bir şey olması kaçınılmazdır." ifadelerini kullanmıştı.Bahçeli: Çöküş bekleyenler avuçlarını yalayacak
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